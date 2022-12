Minister ds. UE: Polska jest krajem, który zasługuje na partnerskie traktowanie

Polska jest krajem frontowym, biorącym na siebie ciężar utrzymania milionów uchodźców i biorącym na siebie ciężar wsparcia dla Ukrainy, dlatego zasługuje na partnerskie traktowanie i w rozmowach z KE powinna w ten sposób być traktowana - mówił w poniedziałek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas jego wizyty w Berlinie. Podczas briefingu, po powrocie do kraju minister wskazał, że "Polska jest krajem frontowym, biorącym na siebie ciężar utrzymania milionów uchodźców, biorącym na siebie ciężar wsparcia dla Ukrainy - militarnego i humanitarnego". "Polska jest krajem, który zasługuje na partnerskie traktowanie. W tych rozmowach z KE powinna w ten sposób być traktowana. Te zasady powinny być równe dla wszystkich" - podkreślił.

Jak dodał, podczas wizyty prezydent Duda wyraził swoją nadzieję, iż Niemcy będą też w swojej postawie - jako największy kraj UE - wspomagać to, aby instytucje europejskie potrafiły dochodzić z Polską do konstruktywnych konkluzji. "To ważny głos ze strony polskiego prezydenta" - ocenił.

Szynkowski vel Sęk przypomniał, że toczy on intensywne rozmowy z Brukselą ws. KPO. "Ważne jest też to, abyśmy mieli po swojej stronie sojuszników w państwach członkowskich, dlatego prowadzimy te rozmowy nie tylko z instytucjami europejskimi, ale też z przedstawicielami państw członkowskich" - zaznaczył.

Minister został zapytany o kwestię wypłaty środków z KPO, w kontekście informacji, że Komisja Europejska podpisała tzw. ustalenia operacyjne dotyczące polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

"Wiedzieliśmy już o tym, że ta akceptacja ze strony KE będzie, dzisiaj formalnie podpisano te ustalenia operacyjne" - odpowiedział. Zwracał uwagę, że jest to techniczny aspekt. "Ale ważny, gdyż jest to formalny wymóg do tego, aby można było złożyć wniosek o płatność z KPO" - dodał.

Szynkowski vel Sęk ocenił, że jest to dowód na to, że rozmowy prowadzone w ostatnich tygodniach z Brukselą mają sens. "Powoli, nieco wolniej niż bym tego oczekiwał, jednak one przynoszą pewne rezultaty; posuwamy się do przodu" - mówił minister.

Dodał, że w ostatnim czasie doszło do "pewnej mobilizacji, pewnego przyspieszenia po stronie instytucji europejskich".

Dopytywany, kiedy więc Polska może wysłać wniosek o płatność z KPO, Szynkowski vel Sęk odpowiedział, że jest to pytanie, które przede wszystkim powinno być kierowane do KE, "kiedy po tamtej stronie pojawi się gotowość do tego żeby taki wniosek sprawnie procedować".