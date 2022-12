Minister ds. UE: Polska zasługuje na partnerskie traktowanie (aktualizacja)

Polska jest krajem frontowym, bierze na siebie ciężar utrzymania milionów uchodźców i ciężar wsparcia dla Ukrainy, dlatego zasługuje na partnerskie traktowanie i w rozmowach z KE powinna w ten sposób być traktowana - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk towarzyszył w poniedziałek prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas jego wizyty w Berlinie. Na briefingu po powrocie do kraju minister powiedział, że "Polska jest krajem frontowym, biorącym na siebie ciężar utrzymania milionów uchodźców, biorącym na siebie ciężar wsparcia dla Ukrainy - militarnego i humanitarnego". "Polska jest krajem, który zasługuje na partnerskie traktowanie. W tych rozmowach z KE powinna w ten sposób być traktowana. Te zasady powinny być równe dla wszystkich" - podkreślił.

Jak dodał, podczas wizyty prezydent Duda wyraził swoją nadzieję, iż Niemcy będą też w swojej postawie - jako największy kraj UE - wspomagać to, aby instytucje europejskie potrafiły dochodzić z Polską do konstruktywnych konkluzji. "To ważny głos ze strony polskiego prezydenta" - ocenił.

Szynkowski vel Sęk przypomniał, że toczy on intensywne rozmowy z Brukselą ws. środków na KPO. "Ważne jest też to, abyśmy mieli po swojej stronie sojuszników w państwach członkowskich, dlatego prowadzimy te rozmowy nie tylko z instytucjami europejskimi, ale też z przedstawicielami państw członkowskich" - zaznaczył.

Odniósł się do kwestii wypłaty środków na KPO, w kontekście informacji, że Komisja Europejska podpisała tzw. ustalenia operacyjne dotyczące polskiego Krajowego Planu Odbudowy. "Wiedzieliśmy już o tym, że ta akceptacja ze strony KE będzie, dzisiaj formalnie podpisano te ustalenia operacyjne" - powiedział minister. Dodał, że jest to techniczny aspekt, "ale ważny, gdyż jest to formalny wymóg do tego, aby można było złożyć wniosek o płatność z KPO" - dodał.

Według Szynkowskiego vel Sęka jest to dowód na to, że rozmowy prowadzone w ostatnich tygodniach z Brukselą mają sens. "Powoli, nieco wolniej niż bym tego oczekiwał, jednak one przynoszą pewne rezultaty; posuwamy się do przodu" - mówił minister.

Dodał, że w ostatnim czasie doszło do "pewnej mobilizacji, pewnego przyspieszenia po stronie instytucji europejskich". Pytany, kiedy Polska może wysłać wniosek o wypłatę środków, odparł, że do KE należy przede wszystkim kierować pytanie, "kiedy po tamtej stronie pojawi się gotowość do tego, żeby taki wniosek sprawnie procedować".

"Rozmowy mają na celu m.in. zdefiniowanie, czy taka gotowość istnieje, do tej pory jeszcze tego nie ustaliliśmy, te rozmowy trwają" - dodał. Minister wyraził przekonanie, że w rozmowach następuje "progres, w związku z tym czekamy na ostateczne sformułowanie", że w związku z uznaniem przez Komisję Europejską, że kamienie milowe "zostają wypełnione, można składać wniosek o płatność z KPO".

Relacjonując rozmowy podczas wizyty minister powiedział, że prezydent Frank-Walter Steinmeier wyraził przekonanie, że byłoby dobrze, gdyby wewnętrze dyskusje zostały jak najszybciej rozwiązane. "Prezydent Andrzej Duda podejmując ten wątek, miał na uwadze to, że Niemcy jako największy, najludniejszy kraj UE mają też istotny wpływ także na podejmowane decyzje w instytucjach europejskich" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Na początku czerwca KE zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Warunkiem rozpoczęcia wypłat z Funduszu Odbudowy jest wypełnienie kamieni milowych - warunków dotyczących niezależności sądownictwa, które "mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego" i mają zagwarantować wydanie środków zgodnie z przeznaczeniem.