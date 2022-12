Minister ds. UE: prezydent został poinformowany o zarysie finalnych ustaleń z KE ws. KPO

Prezydent Andrzej Duda został poinformowany o zarysie finalnych ustaleń z Komisją Europejską ws. KPO - powiedział we wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

We wtorek wieczorem minister ds. UE zapowiedział złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez KE ws. KPO. Jak mówił, w projekcie będzie zawarta propozycja, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Na briefingu prasowym Szynkowski vel Sęk doprecyzował, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie zajmowała się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych. "(Izba) ma co robić, na pewno nie znika" - dodał.

Minister poinformował, że prezydent Andrzej Duda w trakcie negocjacji ws. KPO był na bieżąco konsultowany. "Został także poinformowany o zarysie tych finalnych ustaleń" - podkreślił.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że obecnie projekt jest badany przez legislatorów i we wtorek wieczorem, najpóźniej w środę rano, zostanie złożony w Sejmie. Zaapelował też do polityków opozycji o poparcie projektu, a także do senatorów o możliwie szybkie przystąpienie do prac nad ustawą, która zostanie przyjęta przez Sejm.