Minister ds. UE: przyjęto 10. pakiet sankcji wobec Rosji

10. pakiet sankcji wobec Rosji to pakiet najmocniejszy w historii, uderzający w Rosję w sposób bezprecedensowy, poszerzający te sankcje o kolejne rosyjskie banki – powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Na liście sankcyjnej znalazły się też produkty m.in. kauczuk i masy bitumiczne.

Poinformował, że sankcje obejmą trzy dodatkowe rosyjskie banki oraz całą listę dodatkową osób indywidualnych, produkty podwójnego zastosowania, zarówno w zakresie transferu przez Rosję, jak i te, które są wysyłane do Rosji.

Nowe produkty ujęte na liście sankcyjnej to m.in. asfalt, masy bitumiczne i kauczuk. "On nie został wdrożony jako sankcja od razu, ale uzyskaliśmy decyzję o uzyskaniu pułapu kwoty, takiego limitu maksymalnego importu kauczuku do czerwca 2024 roku. A od lipca 2024 r. całkowity zakaz kauczuku, to też ważne, bo rynek dostosowuje się pod tą perspektywę" - powiedział minister ds. UE.

"Do tego Polska uzyskała zapewnienie stworzenia takiego mechanizmu przez Komisję Europejską, która kwartalnie będzie publikować raporty na temat dywersyfikacji importu kauczuku przez europejskie firmy i publikować, które firmy nie dywersyfikują w odpowiedni sposób tego importu" - dodał. "To mechanizm napiętnowania tych, którzy nie potrafią szybko od importu rosyjskiego kauczuku odchodzić" - podkreślił.

"Na liście sankcji są również ujęte dodatkowe działania z poza stricte uderzenia gospodarczego, obejmującego ważne tematy, które my stawialiśmy w trakcie rozmów z innymi krajami" - powiedział minister ds. UE.

Poinformował, że rozmowy w kwestii sankcji zakończyły się w piątek późnym wieczorem.