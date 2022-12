Minister ds. UE: uwagi prezydenta przyjmuję z pokorą; będziemy z prezydentem w intensywnym kontakcie

Stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektu o SN jest otwarte i konstruktywne, ale jednocześnie bardzo jasno rysujące pryncypia, których przekroczyć nie wolno - mówił minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Uwagi przyjmuję z pokorą; będziemy z prezydentem w intensywnym kontakcie - dodał.

Posłowie w czwartek mają się zająć projektem nowelizacja ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jest on - jak mówili posłowie PiS - efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W czwartek prezydent Duda oświadczył, że nie uczestniczył w przygotowaniu tego projektu i nie był on z nim konsultowany. Podkreślił też, że nie pozwoli, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który nominacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez prezydenta RP będzie pozwalał komukolwiek weryfikować.

Szynkowski vel Sęk podczas późniejszego briefingu w Sejmie powiedział, że stanowisko prezydenta przyjmuje z satysfakcją, gdyż Andrzej Duda "powiedział o tym, że czeka na rozpoczęcie prac parlamentarnych i będzie bronił pewnych granic, zasad, które też przyświecały mi podczas rozmów z KE". "Granicy konstytucji, prerogatyw prezydenta, które absolutnie nie mogą zostać naruszone tymi rozwiązaniami" - mówił minister.

Dodał też, że podczas prac nad projektem uczestniczyć będą prezydenccy ministrowie. "To otwarte, konstruktywne stanowisko pana prezydenta w tej sprawie, ale jednocześnie bardzo jasno rysujące pryncypia, których przekroczyć nie wolno, przyjmujemy z satysfakcją" - podkreślił Szynkowski vel Sęk.

"Natomiast w jednym elemencie chciałbym przekazać, że rzeczywiście wygląda na to, że przekazywane informacje przeze mnie w trakcie procesu negocjacyjnego nie były wystarczające, że pan prezydent nie czuł się wystarczająco konsultowany. Przyjmuję z pokorą to stanowisko pana prezydenta. Postaramy się w związku z tym, ja też osobiście się zaangażuje w to, żeby pan prezydent dysponował wszystkimi szczegółowymi informacjami w trakcie prac parlamentarnych" - zapewnił minister.

Dodał, że jeśli prezydent będzie sobie życzył bardziej szczegółowych informacji z procesu negocjacyjnego, to jest do jego pełnej dyspozycji.

"Uwagi przyjmuję nie tylko z pokorą, ale także wyciągamy z nich konstruktywne wnioski, będziemy z prezydentem w tej sprawie w intensywnym kontakcie" - zapewnił Szynkowski vel Sęk.

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

W czwartek Sejm rozpoczął kolejne, 69. posiedzenie, na którym posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o SN, autorstwa PiS. Drugie czytanie zaplanowano na wtorek, 20 grudnia.