Minister ds. UE: uznanie przez TK konstytucyjności noweli ustawy o SN otworzyłoby ścieżkę do złożenia wniosku ws. KPO

Liczę, że Trybunał Konstytucyjny uzna konstytucyjność nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym; to otworzyłoby ścieżkę do złożenia wniosku o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - powiedział w środę w TVP1 minister do spraw UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W lutym tego roku wniosek o zbadanie zgodności noweli ustawy o SN z konstytucją skierował do TK - w trybie kontroli prewencyjnej - prezydent Andrzej Duda. We wniosku prezydent zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. Trybunał Konstytucyjny na 30 maja wyznaczył termin rozprawy ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślał w środę w TVP1, że decyzja TK ws. noweli będzie miała duże znaczenie w odniesieniu do uzyskania przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak dodał, treść orzeczenia TK w tej sprawie, jak i jego data, "wpływa na możliwość złożenia wniosku do KE o wypłatę środków z KPO".

"Liczę na to, że ten wyrok będzie potwierdzał konstytucyjność zaproponowanych przepisów. To otworzyłoby ścieżkę do złożenia takiego wniosku" - powiedział Szynkowski vel Sęk. "Jest taka deklaracja, takie zapewnienie ze strony KE, że wejście tych przepisów w życie wypełni kamień milowy wymiaru sprawiedliwości. To umożliwi złożenie wniosku, który w tej perspektywie byłby pozytywnie oceniony przez KE" - dodał minister.

Szynkowski vel Sęk pytany był też o decyzję wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości UE, który w postanowieniu wydanym w ubiegły piątek obniżył kwotę okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę 27 października 2021 roku z miliona do 500 tys. euro dziennie. Sprawa dotyczy sporu z Komisją Europejską o reformę sądownictwa.

Na pytanie, czy ta decyzja to powód do radości, minister odparł, że nie. "To na pewno nie jest powód do radości czy satysfakcji, ponieważ my uważamy, że te kary są w ogóle niesłusznie nakładane. Takie jest nasze stanowisko, zresztą takie jest stanowisko TK, że środkiem tymczasowym kar nie powinno się nakładać" - podkreślił. Jak jednocześnie zauważył, decyzja ta jest dowodem na to, że - nawet przy istnieniu różnych stanowisk - nie warto rezygnować z dialogu z instytucjami europejskimi.

"Weszliśmy w dialog z instytucjami europejskimi, przedstawiliśmy nasze argumenty, nasze racje, one jeszcze nie zostały w pełni uznane, podkreślam to słowo +jeszcze+, ale zostały uznane w części. Dzięki temu że zostały uznane w części, budżet państwa zaoszczędzi pewne pieniądze, bo kary zostały zmniejszone" - zaznaczył minister. Podkreślił również, że dialog jest kontynuowany, bo decyzja ws. obniżenia kwoty kar "nie jest w pełni satysfakcjonująca".

Szynkowski vel Sęk pytany, kiedy kary przestaną być naliczane, odparł, że "ich naliczanie, wiele wskazuje na to, zakończy się na początku czerwca, kiedy zostanie wydany ostateczny wyrok (TSUE - PAP) w sprawie ocenianej ustawy". "Na razie kary są naliczane na podstawie środka tymczasowego" - zauważył.

KE na początku czerwca ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Na początku roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która - według PiS - ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez KE środków na KPO. Przewiduje ona m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać NSA, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.