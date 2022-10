Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański odchodzi ze stanowiska (aktualizacja)

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański potwierdził w środę, że odchodzi ze stanowiska. Jak podkreślił, liczy, że nowe otwarcie także personalne pomoże w zakończeniu sporu z Brukselą w sprawie praworządności.

Szymański zapytany w środę przez Polsat News, czy to prawda, że odchodzi ze stanowiska, odparł: "Tak". Dopytywany, kiedy to się stanie, odparł, że "od dzisiaj".

Na pytanie, czym jest spowodowana ta dymisja, odpowiedział, że "przez bardzo długi czas zabiegał, aby doprowadzić do deeskalacji różnych sporów i w wielu sprawach to się udawało". "Natomiast ten zasadniczy spór cały czas natrafia na różnego typu blokady tak w Polsce, jak i Brukseli. I myślę, że nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże" - podkreślił Szymański.

Jak dodał, zasadniczy spór dotyczy "poważnej kontrowersji dotycząca tego, w jaki sposób w państwach członkowskich implementować zasady praworządności". Szymański zaznaczył, że ten spór jest szkodliwy zarówno dla Polski, jak i dla UE i dobrze by było, gdyby został "zrzucony ze stołu". "I w tym sensie będę kibicował mojemu następcy" - dodał Szymański.

Podkreślił, że w UE nie ma kontrowersji co do znaczenia samej zasady praworządności. "To jest zasada kluczowa i dla polskiej konstytucji, i dla unijnych traktatów. Natomiast mamy spór o to, co ona znaczy w bardzo określonych, konkretnych okolicznościach i to jest spór, który trwa bardzo długo, przynosi bardzo dużo rozproszonych kosztów i byłoby dobrze, aby go zakończyć. Do tego potrzeba dobrej woli obu stron" - podkreślił Szymański.

Zwrócił uwagę, że spór o praworządność między Polska i UE rozstrzyga się na wielu płaszczyznach. "On przez te lata niestety rozrósł się do bardzo wielu aspektów (...). Zdecydowanie nie można zredukować (go) tylko i wyłącznie do tego, w jaki sposób wprowadzić kamienie milowe Krajowego Planu Odbudowy" - podkreślił.

Pytany, jakie ma plany na przyszłość, odparł, że za wcześnie, by o tym mówić i po pierwsze chciałby "pozbierać myśli".

Interia.pl, która w środę podała informację o dymisji Szymańskiego, napisała, że jego zastępcą może zostać jeden z wiceministrów spraw zagranicznych: Szymon Szynkowski vel Sęk albo Paweł Jabłoński.

W rozmowie z PAP, wiceminister Jabłoński powiedział, że w jego przypadku doniesienie, że zastąpi Szymańskiego nie są prawdziwe.

Spór o praworządność ma swoje konsekwencje m.in. na polu przekazania Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Komisja Europejska na początku czerwca br. zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

15 lipca weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna. W jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z KE i odblokowania KPO.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych. Przyznawała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak "nowa ustawa (nowelizacja ustawy o SN - PAP) nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło. "W szczególności nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa" - dodała.

Jak przypomina Kancelaria Premiera na swojej stronie, w latach 2004-2014 Konrad Szymański był posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym Unii. Od 17 listopada 2015 r. do 14 listopada 2019 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra - członka Rady Ministrów.