Minister Dziedziczak: opiekujemy się w sposób szczególny Polakami na Ukrainie

Opiekujemy się w sposób szczególny Polakami na Ukrainie - powiedział w piątek pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak. Wskazał, że opinia o Polakach na świecie bardzo się poprawiła po "bezprecedensowej pomocy" udzielonej Ukraińcom i Ukrainie po wybuchu wojny.

Sekretarz stanu w KPRM uczestniczył w piątek w XXV Forum Polonijnym w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczestniczą z nim środowiska polonijne z wielu krajów świata.

"Wybuch wojny na Ukrainie spowodował napływ do Polski rekordowej rzeszy uchodźców - prawdziwych uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Warto podkreślić, że jest to największa grupa uchodźców pod II wojnie światowej w jakimkolwiek miejscu na świecie. Z taką skalą wyzwania spotkaliśmy się jako państwo polskie, jako polskie społeczeństwo. Polska wzorowo zdała ten egzamin. W Polsce nie było obozów dla uchodźców - drutów kolczastych, baraków, namiotów i dzieci w takich miejscach. Te milionowe grupy ludzi znalazły schronienie w prywatnych domach Polaków. To fenomen, z którym świat się nie spotkał. Bardzo ważne jest to, abyśmy umieli się tym pochwalić. Polacy znakomicie to robią, opowiadają o tym w wielu krajach świata" - mówił w rozmowie z PAP Dziedziczak.

W jego ocenie dzięki temu poprawiła się na świecie opinia o Polsce i Polakach, "bardzo wzrosła sympatia".

Pytany o Polaków za wschodnią granicą minister wskazał, że Polska w szczególny sposób opiekuje się obecnie Polakami na Ukrainie.

"Są dwa programy rządowe o ogromnym, kilkudziesięciomilionowym budżecie - zarówno dotyczące Polaków z Ukrainy w Polsce, jak i Polaków na Ukrainie, z którymi cały czas jesteśmy w kontakcie, których cały czas wspieramy" - mówił.

Dodał, że państwo polskie pracuje także z innymi środowiskami polonijnymi na wschodzie.

"Pilnujemy także, aby ulegały one rosyjskiej propagandzie. To także ogromne wyzwanie. Zwracamy na to szczególną uwagę" - podkreślił Dziedziczak.

Zdaniem Dziedziczaka Forum Polonijne jest doskonałym narzędzie wymiany doświadczeń między Polakami żyjącymi w różnych częściach świata. Wskazał, że poza polskimi granicami żyje ok. 20 milionów Polaków, a państwo polskie robi wszystko, aby dbać o te wspólnotę, mieć z nią łączność, kontakt, a także stara się krzewić polską kulturę i tradycję w środowiskach polonijnych.