Minister edukacji i nauki odwiedzi Republikę Włoską w dniach 22-23 maja

Wizytę na Uniwersytecie La Sapienza, prezentację oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ogłoszenie naboru do programu "Polskie Powroty" oraz rozmowy z włoską minister ds. uniwersytetów i nauki zaplanowano w ramach wizyty szefa MEiN Przemysława Czarnka we Włoszech w dniach 22-23 maja.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że pobyt ministra Czarnka w Republice Włoskiej rozpocznie się od wizyty na Uniwersytecie La Sapienza. W tym punkcie zaplanowano m.in. prezentację oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz rozmowy z przedstawicielami polskich i włoskich uczelni.

W Instytucie Polskim w Rzymie szef MEiN będzie uczestniczył w ogłoszeniu naboru do programu "Polskie Powroty". Jako napisano w komunikacie, "to jedno z flagowych przedsięwzięć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych". Minister edukacji i nauki spotka się także z ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders oraz z Polonią i młodzieżą polonijną, w tym z tegorocznymi absolwentami Szkoły Polskiej w Rzymie i Szkoły Polskiej w Ostii.

Głównym punktem drugiego dnia wizyty w Rzymie będzie spotkanie ministra Czarnka z włoską minister ds. uniwersytetów i nauki Anną Marią Bernini. Rozmowy odbędą się w Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim w Rzymie. To jedyna poza Polską placówka muzealna poświęcona twórcy teorii heliocentrycznej. W ramach obchodów 550-lecia urodzin wybitnego astronoma muzeum przygotowało nową ekspozycję, której celem jest popularyzacja nauki, szczególnie wśród młodych ludzi.

W ramach obchodów Roku Kopernikańskiego szef MEiN odwiedzi także park archeologiczny. Z dyrektor Alfonsiną Russo będzie rozmawiał m.in. na temat przygotowywanej wystawy kopernikańskiej w Curia Iulia.

Z okazji 103. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, obchodzoną kilka dni temu, minister Czarnek złoży także kwiaty na grobie papieża Polaka w Bazylice św. Piotra.