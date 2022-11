Minister edukacji: jest głód tej praktycznej wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości

Jest głód tej praktycznej wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości w szerszym znaczeniu niż tylko działalność gospodarcza. Biznes to jedna rzecz, a zarządzanie własnym portfelem to jest druga rzecz; tego wszystkiego będziemy uczyć - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji Przemysław Czarnek podczas rozmowy w Polsat News odniósł się do nowego przedmiotu - biznes i zarządzanie. Jak zaznaczył, jego wprowadzenie w 2023 roku ma zwiększyć wśród uczniów ciąg do przedsiębiorczości, podejmowania ryzyka i takich obszarów, w których można otworzyć działalność gospodarczą.

Wskazał, że BiZ będzie bardziej praktyczny, nowoczesny. Co więcej, resort planuje wprowadzić grupową, rozszerzoną maturę z tego przedmiotu, żeby wymóc kreatywność na młodych ludziach. "Oni też tego chcą" - podkreślił Czarnek. Dodał, że nauczyciele, którzy do tej pory uczyli podstaw przedsiębiorczości, zostaną wyposażeni w dodatkowe materiały, szkolenia, które pozwolą na prowadzenie tych zajęć w sposób nowoczesny i praktyczny.

"Nie chodzi tylko o zakładanie własnej działalności gospodarczej, ale również o prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, prowadzenie własnego konta, zarządzanie własnymi środkami na tym koncie, podejmowanie rozsądnych decyzji ekonomicznych. Od tego się zaczyna przyszłe życie przedsiębiorcy. Odpowiedzialność w biznesie jest rzeczą niezwykle ważną i tego będziemy uczyć w sposób zdecydowanie bardziej praktyczny" - zaznaczył szef MEiN.

Wyjaśnił, że konsultacje przeprowadzone przez resort wskazują, że aż 70 proc. uczniów rozważa przystąpienie do rozszerzonej matury z biznesu i zarządzania w formie grupowej.

Również, jak tłumaczył, 80 proc. nauczycieli deklaruje chęć korzystania z cyfrowych platform edukacyjnych, co jest bardzo optymistyczną wiadomością z powodu planu utworzenia platformy edukacyjnej biznesu i zarządzania.

"To wszystko pokazuje, że jest głód tej praktycznej wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości w szerszym znaczeniu niż tylko działalność gospodarcza. Biznes to jedna rzecz, a zarządzanie własnym portfelem to jest druga rzecz. Tego wszystkiego będziemy uczyć i na pewno nie jest za późno" - dodał.

Dopytywany o to, czy przedsiębiorczości nie powinny być uczone dzieci już na wcześniejszym etapie edukacji np. w klasach 4-8 szkoły podstawowej odpowiedział, że na to też przyjdzie czas. "Mamy zresztą kontakt z organizacjami pozarządowymi, które wydały odpowiednie podręczniki w tym zakresie, takie abc ekonomii dla najmłodszych" - mówił.

Jednocześnie podkreślił, że resort edukacji najpierw chce dotrzeć do tej grupy, która już w tym momencie wchodzi w życie nastolatków gospodarujących własnymi zasobami pieniężnymi i którzy już teraz wchodzą w dorosłość. Dodał, że zwiększaniu świadomości ekonomicznej wśród młodszego pokolenia służy inicjatywa, która jest realizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dokładniej chodzi o stworzenie krótkich filmów edukacyjnych z zakresu ekonomii publikowanych w mediach społecznościowych.

Biznes i zarządzanie zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 r.