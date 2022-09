Minister finansów w "SE”: byłoby trudno wprowadzić w tym roku 15. emeryturę

Byłoby trudno wprowadzić w tym roku 15. emeryturę – oceniła na łamach "Super Expressu" minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W opublikowanej w czwartek rozmowie szefowa MF stwierdziła, że budżet państwa jest w dobrej kondycji.

"Ale przede wszystkim w dobrej kondycji jest polska gospodarka, która ma silne fundamenty. Mamy stabilny rynek pracy. Wskaźnik bezrobocia to tylko 4,9 proc. Przyszły rok, ze względu na demografię, ale też pewne spowolnienie gospodarki to 5,4 proc." - wskazała.

"Mamy nadwyżkę budżetową, oczywiście to jest nadwyżka hipotetyczna, ponieważ przed nami poważne wyzwania związane m.in. z rynkiem energetycznym i wsparciem Polaków" - dodała.

Pytana, czy gdyby pojawił się jeszcze w tym roiku projekt albo ustawa o 15. emeryturze, to budżet by to udźwignął minister odpowiedziała, że będzie to trudne przy obecnym budżecie, a nie jest planowana jego nowelizacji.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...