Minister Gliński: 9 programów i 40 mln z gier z hazardowych dla III sektora

Przygotowaliśmy 9 programów dla III sektora, udało się nam uzyskać z gier hazardowych dla organizacji pozarządowych ok 40 mln - powiedział w piątek w Bolszewie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Podkreślił, że III sektor sprawdził się w pandemii i w trakcie przyjęcia uchodźców.

Wicepremier Piotr Gliński wziął udział w Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Bolszewie (woj. pomorskie). Jest to najważniejsze i najstarsze wydarzenie na Pomorzu skoncentrowane na tematyce działań społecznych realizowanych z zaangażowaniem trzech sektorów: pozarządowego, samorządowego oraz biznesowego.

Wicepremier w swoim wystąpieniu zaprezentował "zrealizowaną reformę wsparcia państwa dla III sektora". Zaczął od genezy powstania NGO-sów i artykułu, który ukazał się w 2011 r. pod tytułem "Wizja trzeciego sektora".

Jak podkreślił, była to "wizja oparta na fantazjowaniu: jak to powinno być i jak nam się wydaje powinno wyglądać wsparcie państwa dla III sektora".

Wskazywał, że początki "niezależnego sektora" w Polsce to lata 80. "To było robione z dużą dozą autentyczności, ponieważ społeczeństwo było gotowe do działania" - tłumaczył.

Minister Gliński wyliczał, po 5-7 latach prac, powstała ustawa o wolontariacie, która była "dalece niesatysfakcjonująca". Później - jak zaznaczył - rząd Belki stworzył pierwszy rządowy fundusz FIO. "Później powstał kolejny projekt: jeden procent" - przypomniał wicepremier.

Dodał, że realne zmiany, "kiedy państwo polskie otwierało się na trzeci sektor były szalenie trudne politycznie, podobnie jak kultura" - ocenił wicepremier. Wskazał, że kultura i NGO "zawsze były na końcu w przetargach politycznych".

Wicepremier Gliński w swoim wystąpieniu stwierdził, że w latach 90., kiedy powstawał III sektor, było duże zainteresowanie organizacjami pozarządowymi, później - jak zauważył - "wszystko ucichło".

Dodał, że po tym czasie stworzono "kilka dokumentów" dotyczących III sektora, a on był współautorem jednego z nich i zaproponował go partii politycznej.

"Po 2015 r. mieliśmy możliwość zmieniania tej reformy i mogę powiedzieć, że ją w stu procentach zrealizowaliśmy" - ocenił.

W dalszej części swojego wystąpienia wicepremier Gliński wskazał, że stworzono dziewięć nowych programów dla III sektora, "dla którego dedykowane jest 232 mln zł" - zaznaczył.

Podkreślił, że wśród nich są: nowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i PRO - "czyli rozwój organizacji obywatelskich". Wymienił również program dla organizacji harcerskich, eksperckich i strażniczych, a także program uniwersytetów ludowych i program wolontariatu solidarnościowego "Korpusu Wsparcia Seniorów". Gliński dodał, że przygotowywana jest reforma tego programu, "bo chcielibyśmy w jeszcze większym stopniu budować systemy wolontariackie, które są szalenie potrzebne" - ocenił i podał przykład działania wolontariuszy w trakcie pandemii i napływu uchodźców do Polski.

Kolejne programy, o których mówił wicepremier, to: międzynarodowe domy spotkań i inkubator rzemiosła - "specjalny program dla NGO-sów, które podtrzymują coś, co znika" - stwierdził.

Wskazał również na dwa kolejne programy, które są realizowane w tym i poprzednim roku: program funduszy młodzieżowych i program organizacji poradnictwa.

Gliński podkreślił, że rządowi udało się zrobić dla III sektora "rzecz rewolucyjną". "Udało nam się uzyskać z wielkiego tortu, który podchodzi z gier hazardowych i był dzielony w niewielkim stopniu na profilaktykę antyhazardową, na III sektor". "To jest ponad 40 mln zł" - wyliczył.

W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę, że organizacje pozarządowe "sprawdziły się w pandemii i przyjęciu uchodźców wojennych".

"W trakcie pandemii uzyskaliśmy dodatkowo ok. 10 mln i 20 mln dla organizacji, które pomagały uchodźcom" - podkreślił.

Prof. Gliński powiedział, że rząd przygotowuje nowelizację ustawy o sprawozdawczości III sektora, która ma "z jednej strony upraszczać, zwłaszcza zmniejszać obciążenia małych instytucji, a z drugiej strony ma wprowadzać większą transparentność". Dodał, że "III sektor nie ma nic do ukrycia i działa dla dobra publicznego".