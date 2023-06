Minister Gliński: Niemcy nie są skłonni do rozmów o reparacjach.

Niemcy nie są skłonni do rozmów o reparacjach, trudne są rozmowy o zwrocie zrabowanych dzieł sztuki – powiedział we wtorek w TVP Info wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Pytany, jak strona niemiecka reaguje na poruszenie tematu reparacji w rozmowach dwustronnych, wicepremier odpowiedział: "Ja mam niestety, a może na szczęście rzadko okazję do takich bilateralnych rozmów, ponieważ Niemcy nie są do tego skłonni".

"Myśmy w 2018 roku, po spotkaniach w czasie konsultacji rządowych, apelowali o wspólny apel ministra kultury Polski i Niemiec do społeczeństwa niemieckiego, żeby przejrzeli swoje salony, swoje piwnice, magazyny - bo to oni tutaj, do Polski przyjechali, okupowali Polskę, napadli nas, wymordowali sześć milionów Polskich obywateli i ukradli ponad pół miliona polskich dzieł sztuki - więc jednak powinni poczuwać się (...)do jakichś działań restytucyjnych. Tak nie jest. Niestety nawet nie chcą wspólnego apelu" - mówił Gliński.

Dodał, że podczas ostatniej wizyty w Polsce minister Claudia Roth zadeklarowała, że "jest otwarta na rozmowy o zwrocie dzieł sztuki z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec". "Odpowiedziałem, że polski minister kultury nie jest w stanie akceptować sytuacji symetrii pomiędzy oprawcą a ofiarą, pomiędzy złodziejem, a okradzionym" - relacjonował minister.