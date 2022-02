Minister Gliński złożył śpiewaczce Jadwidze Rappe życzenia z okazji jej 70. urodzin

Proszę przyjąć (...) słowa wielkiego podziwu dla pani artystycznej pracy oraz wybitnych osiągnięć, istotnie wzbogacających polską kulturę - napisał wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński w liście gratulacyjnym do śpiewaczki operowej Jadwigi Rappe z okazji jej 70. urodzin.

"Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także słowa wielkiego podziwu dla Pani artystycznej pracy oraz wybitnych osiągnięć, istotnie wzbogacających polską kulturę" - podkreślił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego w liście udostępnionym w czwartek na stronie resortu.

Jak zaznaczył minister, o muzyce Józef Ignacy Kraszewski pisał, że "jest to jedyna sztuka, która ma swój język własny, odrębny i myśli do naszego świata nie należące, malujące coś, co poza tym światem, odrębnie gdzieś mieszka". "Szczęściem dla świata sztuki stało się przeto, iż z dwóch ukończonych, odmiennych kierunków studiów wyższych - na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu - wybór padł na bel canto wypełniające od lat Pani zawodowe, pełne doniosłych sukcesów życie" - napisał.

"Imponującą, ponad czterdziestoletnią karierę śpiewaczą otwiera triumf na Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku i zdobycie I nagrody, a następnie Złotego Medalu na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux. Od momentu debiutu wyróżniająca Panią wszechstronność, ukazująca szeroką paletę możliwości w repertuarze pieśni, partii kantatowych, oratoryjnych i operowych wszystkich historycznych epok, budzi niesłabnący podziw i atencję" - zaakcentował Gliński.

Jak podkreślił, w pamięci pozostanie niezrównana rola Erdy w tetralogii "Pierścień Nibelunga", wykonywana m.in. w berlińskiej Deutsche Oper, Covent Garden w Londynie, Operze Królewskiej w Brukseli, austriackiej Wiener Staatsoper, jak również "wiele znamienitych kreacji w dziełach stworzonych przez największych kompozytorów".

"Szlachetne brzmienie unikatowego altu wzbogaca Pani perfekcyjną techniką, kulturą śpiewu i konsekwencją w doborze środków adekwatnych do ciężaru gatunkowego utworu. To wyczucie stylu oraz wirtuozerię doceniało wielu dyrygentów tej miary, co Nicolaus Harnoncourt, sir Colin Davies, Kazimierz Kord, Kent Nagano, Aleksander Fiedosiejew. Pod batutą legendarnych koncertmistrzów występowała Pani z najsławniejszymi orkiestrami w najbardziej prestiżowych salach operowych świata" - zauważył minister.

Dopełnieniem bogatego portfolio są nagrania z udziałem artystki zarejestrowane dla renomowanych wytwórni płytowych, takich jak EMI, Decca, Naxos czy dla Polskiego Radia. "Jest to chwalebny zbiór ponad pięćdziesięciu pozycji dyskograficznych, wśród których znajdują się wyśmienite interpretacje klasyki rodzimej, jak +Pieśni+ Karłowicza, +Siedem bram Jerozolimy+ Pendereckiego, +Missa pro pace+ Kilara, +Pieśni+ Lutosławskiego czy +Pieśni+ Żeleńskiego - wszystkie nagrodzone statuetkami Fryderyka" - napisał.

"Na odrębne rewerencje zasługuje uświetnienie prawykonań dzieł współczesnych twórców miary Eugeniusza Knapika, Andrzeja Nikodemowicza, Pawła Mykietyna. Z równą maestrią i niezawodnym rezultatem przekazuje Pani arkana zawodu utalentowanym adeptom wokalistyki, prowadząc klasy śpiewu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku" - zaznaczył minister.

Jak wskazał, dowodem uznania wspaniałych osiągnięć artystki jest odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi. "Jednocześnie mam zaszczyt przekazać Pani informację o podjętej decyzji uhonorowania Pani najwyższym odznaczeniem resortowym, Złotym Medalem +Zasłużony Kulturze Gloria Artis+. Życząc realizacji dalszych planów, pragnę złożyć podziękowania za trud wniesiony w kształtowanie wrażliwości kolejnych pokoleń wykonawców i odbiorców sztuki wysokiej, a także za dorobek artystyczny, będący chlubą polskiej kultury" - dodał szef resortu kultury.