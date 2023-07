Minister Hoffmann o Grupie Wagnera na Białorusi: mogą zostać wykorzystani do wywołania konfliktu na granicy

Na Białorusi pojawili się najemnicy z Grupy Wagnera, którzy mogą zostać wykorzystani do przeprowadzenia operacji pod tzw. fałszywą flagą, wywołania konfliktu na granicy. Robimy wszystko, żeby to potencjalne zagrożenie odeprzeć – powiedział i.pl minister w KPRM Zbigniew Hoffmann.

Hoffmann, który jest sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, w rozmowie z i.pl podkreślił, że absolutnym priorytetem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce.

"Od ponad dwóch lat nasze państwo jest obiektem rosyjsko-białoruskiego ataku hybrydowego. Szturmowana jest nasza wschodnia granica" - podkreślił Hoffmann w rozmowie z portalem.

Minister Hoffmann zwrócił też uwagę, że obecnie możemy mówić o jeszcze poważniejszym zagrożeniu. "Na Białorusi pojawili się najemnicy z Grupy Wagnera, którzy mogą zostać wykorzystani do przeprowadzenia operacji pod tzw. fałszywą flagą, wywołania konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. My robimy wszystko, żeby to potencjalne zagrożenie z całą siłą odeprzeć" - powiedział.

"W przeciwieństwie do naszych poprzedników z PO, którzy likwidowali jednostki wojskowe, realizując agendę Niemiec, robiących interesy z Rosją Putina, odbudowujemy Wojsko Polskie, umacniamy granicę, budując zaporę, modernizujemy armię, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt. Skutecznie bronimy wschodniej flanki NATO" - wskazał.