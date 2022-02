Minister Janke spotkała się z przedstawicielami ZNP; tematem rozmowy nowela Prawa oświatowego

Prezydencka minister Bogna Janke spotkała się w środę z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego; tematem rozmowy była nowelizacja Prawa oświatowego. Wysłuchałam uwag przedstawicieli ZNP, przekażę je prezydentowi - powiedziała PAP po spotkaniu Janke.

"Prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o spotkanie w sprawie planowanych zmian w Prawie oświatowym. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie dialogu społecznego, spotkałam się w imieniu pana prezydenta z prezesem Broniarzem oraz z wiceprezesem ZNP Krzysztofem Baszczyńskim" - powiedziała PAP Bogna Janke. Jak relacjonowała, wysłuchała uwag przedstawicieli Związku oraz zadeklarowała, że przekaże je głowie państwa.

Janke podkreśliła, że było to kolejne spotkanie w Kancelarii Prezydenta poświęcone nowelizacji Prawa oświatowego. 31 stycznia prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkali się w tej sprawie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Kilka dni wcześniej małżonka prezydenta rozmawiała o noweli z posłankami KO: Kingą Gajewską, Barbarą Nowacką, Krystyną Szumilas i Katarzyną Lubnauer.

"Pan prezydent w tej chwili ma już dość szerokie spektrum uwag czy komentarzy do tej nowelizacji. Podejmie decyzję w sprawie tej ustawy wtedy, gdy otrzyma ją z Sejmu. Obecnie projekt jest procedowany w Senacie. Dopóki tej ustawy nie ma, to trudno mówić o decyzji pana prezydenta" - podkreśliła Janke w rozmowie z PAP.

Pytana, jakie uwagi do noweli przedstawili przedstawiciele ZNP, podkreśliła, że wskazywali głównie na przewidzianą - ich zdaniem - "nadmierną rolę kuratorów". "To był główny argument. Zgłaszali również ocenę, że po wejściu w życie ustawy te organizacje czy osoby, które wchodziłyby do szkół z zewnątrz, byłyby koncesjonowane. Wskazywali też, że nie tylko Prawo oświatowe miałoby być zmienione, ale także ustawy m.in. o systemie informacji oświatowej" - poinformowała Janke.

Według niej, przedstawiciele ZNP ocenili, że nowela zawiera również dobre rozwiązania. "Z tych pozytywnych, dobrych rozwiązań wskazali na zdalne nauczanie, szkoły wojskowe, czy klasy wojskowe oraz opiniowanie przez rady pedagogiczne" - powiedziała minister.

13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację Prawa oświatowego, która zwiększa rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. We wtorek za odrzuceniem noweli opowiedziała się Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat zajmie się nowelizacją w piątek 4 lutego.

Nowelizacja Prawa oświatowego przewiduje, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Ponadto wprowadzono do ustawy katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę. Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Nowela wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów, niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Daje też możliwość organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych. Rozszerzono katalog zbierania informacji w Systemie Informacji Oświatowej o zadania dotyczące działań szkoły wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych oraz dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.