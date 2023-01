Minister Kamiński wręczył oficjalne powołanie prof. Wierzbie na dyrektora PIM MSWiA

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wręczył w piątek prof. dr. hab. Waldemarowi Wierzbie oficjalne powołanie na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

PIM MSWiA to następca Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Zgodnie z ustawą dyrektorem instytutu jest prof. Wierzba, dotychczasowy dyrektor CSK MSWiA. Został powołany na sześcioletnią kadencję.

"Dziś w @MSWiA_GOV_PL wręczyłem prof. dr. hab. Waldemarowi Wierzbie oficjalne powołanie na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie" - poinformował minister Kamiński w piątek na Twitterze.

Szpital MSWiA zmienił się w Państwowy Instytut Medyczny 1 stycznia na mocy ustawy o PIM MSWiA. Przekształcenie w drodze ustawy miało pozwolić szpitalowi na płynne przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do instytutu badawczego. Instytut ma te same prawa i obowiązki, które miał CSK MSWiA. Przejął też pracowników szpitala. W przeciwieństwie do CSK MSWiA instytut może pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PIM MSWiA, poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań naukowych, będzie się też zajmować m.in. opracowaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jak informował resort spraw wewnętrznych, planowane jest także zaangażowanie PIM MSWiA w rozwój naukowy i kształcenie specjalistyczne kadr medycznych, w tym dla potrzeb Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.