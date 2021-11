Minister Kolarski w Kijowie oddał hołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie

Prezydencki minister Wojciech Kolarski w sobotę w Kijowie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy oddał hołd ofiarom sowieckiego ludobójstwa - Wielkiego Głodu na Ukrainie.

W ostatnią sobotę listopada obchodzony jest na Ukrainie Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu.

W sobotę także w oknie Pałacu Prezydenckiego - jak co roku - zapłonęła świeca dla uczczenia pamięci ofiar Wielkiego Głodu. Poinformowała o tym na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP.

"Symboliczne światło upamiętnia cierpienie i tragedię milionów ludzi, którzy zostali skazani na śmierć głodową przez totalitarny system komunistyczny Związku Sowieckiego. Wśród ofiar tego ludobójstwa byli także Polacy" - podkreślono we wpisie Kancelarii.

Przypomniano, że Wielki Głód na Ukrainie był jedną z największych zbrodni komunistycznych dokonanych przez władze Związku Radzieckiego, a w obchodach 89. rocznicy tych wydarzeń w Kijowie prezydenta Dudę reprezentował minister Wojciech Kolarski.

Wskazano, że w październiku ubiegłego roku podczas wizyty w Kijowie prezydent oddał hołd przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933.

W czasach komunizmu Ukrainę dotknęły trzy fale głodu: na początku lat 20., potem w latach 30. i w latach 1946-1947. Najtragiczniejszy w skutkach był Wielki Głód z lat 1932-1933, w którego najgorszym okresie umierało dziennie do 25 tys. ludzi.

Wielki Głód nastąpił w jednym z najżyźniejszych krajów Europy w czasie pokoju, gdy ZSRR eksportował ogromne ilości zboża. Na Ukrainie zboże, a następnie cała żywność, były konfiskowane przez władze.

W 1932 roku w ZSRR wprowadzono prawo o ochronie własności państwowej, które pozwalało na rozstrzelanie człowieka za zabranie jednego kłosa z należącego do kołchozu pola. Obowiązywał także dekret o całkowitej blokadzie wsi z powodu rzekomego sabotowania obowiązkowych dostaw zbóż. W ocenie historyków głód wywołano sztucznie, by złamać opór chłopstwa wobec kolektywizacji. Na Ukrainie opór ten był największy. Szacuje się, że w czasie Wielkiego Głodu na Ukrainie zmarło co najmniej 3,5 mln ludzi. Wśród ofiar byli też Polacy.

Polska w 2006 roku uznała Wielki Głód na Ukrainie za ludobójstwo.