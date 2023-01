Minister Kowalczyk: będziemy nadal kontynuować temat reparacji wojennych od Niemiec

Będziemy nadal kontynuować temat reparacji wojennych od Niemiec - powiedział w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Dodał, że ten temat może być podejmowany także na innych forach międzynarodowych m.in. w ONZ.

Minister Henryk Kowalczyk był pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o kwestię negatywnego stanowiska Niemiec w sprawie reoperacji dla Polski. Niemiecki rząd oświadczył, że nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

"Trudno się było spodziewać innego stanowiska. To nie znaczy, że sprawa jest zamknięta dla Polski. Będziemy nadal kontynuować problem reparacji wojennych, wszak nie otrzymaliśmy z tego tytułu żadnego zadośćuczynienia, stąd są jeszcze inne fora międzynarodowe m.in. ONZ. To, że Niemcy odmawiają, to ja się wcale nie dziwię. To nie znaczy, że kończą się nasze starania w tym zakresie" - zaznaczył Kowalczyk.

Dodał, że na forum Unii Europejskiej ten temat też "będzie prawdopodobnie podejmowany". "Chociaż tutaj nie spodziewam się wielkich sukcesów, jeśli chodzi o Unię Europejska w tym wydaniu, w jakim jest, ale temat powinien być nadal kontynuowany" - przekonywał Kowalczyk.

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r. dotyczącą odszkodowań za polskie straty poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.