Minister kultury: odbudowa Pałacu Saskiego to symboliczne zakończenie odbudowy Warszawy

Odbudowa Pałacu Saskiego to symboliczne zakończenie odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych, nie mogliśmy pozostawić pałacu nie odbudowanego - zaznaczył w środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W czwartek, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, zostaną ogłoszone wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

Minister Gliński zamieścił w środę w serwisie X (d. Twitter) film z miejsca, gdzie stał kiedyś Pałac Brühla, a obecnie prowadzone są prace archeologiczne.

"W tej chwili odbudowujemy Pałac Brühla, Pałac Saski, kamienice od strony ul. Królewskiej. Te badania archeologiczne są tu przeprowadzane pierwszy raz od czasów wojny. Wykopaliśmy bardzo wiele ciekawych artefaktów. Te artefakty, które wydobywamy w trakcie badań archeologicznych, można oglądać na miejscu, na terenie budowy, po uprzednim zapisaniu się na stronie internetowej" - podkreślił szef MKiDN na nagraniu.

Wskazał, że odbudowa Pałacu Saskiego to symboliczne zakończenie odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych. "Nie mogliśmy pozostawić pałacu nie odbudowanego. Niemcy spalili go i wysadzili w powietrze już po Powstaniu Warszawskim tylko po to, by zniszczyć naszą wspólnotę, żeby zniszczyć zabytek, który był symbolem Warszawy" - powiedział minister kultury.

W marcu br. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Organizatorem konkursu jest spółka Pałac Saski, a bezpośrednim operatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Odbudowa Pałacu Saskiego stanowi realizację deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego w Warszawie. Budowle mają stać się dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy, a w konsekwencji być symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej.

Obiekty, powstałe w wyniku realizacji inwestycji, zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych podmiotów, prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną. Odbudowa zachodniej pierzei placu Piłsudskiego przywróci blask jednego z centralnych miejsc Warszawy.

Oddanie do użytku gmachów Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego i kamienic planowane jest w 2030 r.