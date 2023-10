Minister kultury Piotr Gliński otrzymał odznakę Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył w środę ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu odznakę Honoris Gratia za zasługi dla miasta. Podczas uroczystości w Muzeum Krakowa podkreślił wkład finansowy ministerstwa w funkcjonujące w mieście instytucje kultury.

W środę minister kultury Piotr Gliński i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisali porozumienie o współprowadzeniu instytucji kultury Centrum Literatury i Języka Planeta Lem w Krakowie. Podczas uroczystości prezydent Majchrowski wręczył ministrowi odznakę Honoris Gratia za zasługi dla miasta Krakowa.

"Pozwoliłem sobie dokonać analizy tego, co zawdzięcza miasto Kraków ministerstwu kultury kierowanemu przez pana premiera. To jest osiem stron maczkiem pisanych wszystkich wydatków, które weszły ze strony ministerstwa do Krakowa" - powiedział prezydent miasta podczas uroczystości w Muzeum Krakowa. "To olbrzymie nakłady na instytucje, które podlegają panu ministrowi, jak Muzeum Narodowe czy Wawel. To są kwoty idące w dziesiątki milionów złotych. To nie tylko remonty, budowy, to jest także wzmocnienie kolekcji. To także wzmacnianie kolekcji naszego muzeum" - wymienił prezydent Jacek Majchrowski. "Mieścimy się mniej więcej w kwocie ponad 1 mld złotych. To są olbrzymie pieniądze, to jest jedna siódma, jedna ósma budżetu Krakowa" - podsumował włodarz miasta.

Odbierając wyróżnienie, minister Piotr Gliński powiedział, że ministerstwo "starało się zrobić jak najwięcej dla polskiej kultury, w wielu wymiarach". "Zwiększyliśmy budżet o 100 proc., więc mogliśmy także bardziej odważnie i, mam nadzieję, że mądrze wydawać te środki publiczne" - powiedział Piotr Gliński. Minister, dziękując za odznaczenie, wymienił wspólne projekty i ocenił, że "to dobry znak dla polskiej kultury".

"Ale ten gest miasta Krakowa, pana prezydenta, jest też bardzo dobrym znakiem dla polskiego życia publicznego, że ktoś, kto jest z innego środowiska politycznego, nie ma zahamowań, żeby - jeszcze w kampanii wyborczej - odznaczać kogoś z innego środowiska politycznego, właśnie dla dobra publicznego myślę. Również za to dziękuję" - dodał minister Gliński.

Odznaka Honoris Gratia przyznawana jest w dowód uznania za szczególne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców.