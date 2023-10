Minister kultury przekazał laptopy uczniom szkoły baletowej w ramach programu "Laptop dla ucznia"

Szef MKiDN Piotr Gliński przekazał we wtorek laptopy uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie w ramach rządowego programu "Laptop dla Ucznia". Jak podkreślił szef MKiDN, szkoły artystyczne uczestniczą zarówno w tym, jak i w innych edukacyjnych programach.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy.

We wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przekazał laptopy uczniom I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie (odpowiednik IV klasy szkoły podstawowej). "Udało nam się przypilnować, aby szkoły artystyczne nie były poszkodowane i aby były objęte wszystkimi programami ogólnoedukacyjnymi" - podkreślił szef MKiDN.

Wskazał, że program "Laptop dla ucznia" ma rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i wyposażać ich w odpowiedni sprzęt. Jednocześnie życzył uczniom, by - korzystając z nowych technologii - pamiętali o tym, że prawdziwe życie jest poza rzeczywistością cyfrową.

"Życzę wam też, żebyście mieli marzenia, byście wiedzieli, jak je spełnić i byście mierzyli wysoko" - powiedział Gliński.

Podkreślił, że ma olbrzymi szacunek dla szkół artystycznych. "Zawód tancerza, który będziecie wykonywali, nie jest łatwym zawodem, ale jest przepięknym zawodem. On odwdzięcza się tym pięknem, którym później jesteście" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że polskie szkolnictwo artystyczne stoi na wysokim poziomie, a Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie ma ponad 200 letnią tradycję.

Wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski wskazywał, że program "Laptop dla ucznia" jest wynikiem doświadczeń wyniesionych z pandemii. "W czasie pandemii zauważyliśmy, że mnóstwo młodzieży, chcąc uczyć się zdalnie, nie miało do tego warunków. W domu był jeden komputer, wiele dzieci, rodzice też potrzebowali korzystać z komputera. I okazało się, że wiele dzieci, młodzieży nie ma swojego miejsca, bo komputer jest trochę jak biurko, jest takim osobistym miejscem, w którym trzyma się też swoje sekrety, korzysta się do rozwoju osobistego, realizowania się w swoim hobby i do nauki. Dlatego chcielibyśmy, byście korzystali z tych komputerów nie tylko do nauki, ale do realizowania wszystkich waszych pasji" - powiedział Lewandowski.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową z laptopów, które otrzymają uczniowie będzie można korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Laptopy będą własnością rodziców uczniów, a ich przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia.

W ramach programu "Laptop dla ucznia" zagwarantowany będzie dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników. Sprzęt zostanie objęty 36-miesięczną gwarancją, która zakłada obowiązek reakcji dostawcy w ciągu jednego dnia od zgłoszenia awarii.

Z kolei nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Otrzymają go nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W sierpniu minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że w pierwszej kolejności bony trafią do nauczycieli, którzy pracują z uczniami klas IV-VIII szkół podstawowych.

Laptopy otrzymane przez uczniów oraz zakupione przez nauczycieli w ramach bonu nie będą mogły być zbyte przez okres 5 lat. Nie będą podlegały egzekucji komorniczej, nie będą także podlegały opodatkowaniu.