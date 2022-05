Minister kultury złożył życzenia urodzinowe kompozytorowi muzyki współczesnej Krzysztofowi Knittlowi

Pańska złożona osobowość muzyczna od dziesięcioleci krystalizuje się w mnogości form przekazu. Znamienne jest, że w nich wszystkich osiągnął Pan najwyższy poziom maestrii - napisał wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński w liście z okazji 75. urodzin kompozytora muzyki współczesnej Krzysztofa Knittla.

"Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe wraz ze słowami uznania wobec znakomitego dorobku twórczego i pedagogicznego. Pańska złożona osobowość muzyczna od dziesięcioleci krystalizuje się w mnogości form przekazu. Znamienne jest to, że w nich wszystkich osiągnął Pan najwyższy poziom maestrii, co przenosi się na podziw słuchaczy i krytyków muzycznych, a także kolejnych generacji twórców muzyki nowej" - czytamy w liście wicepremiera. Gliński przypomniał, że już od czasów studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie artystyczna dociekliwość, którą Krzysztof Knittel kształtował pod kierunkiem Tadeusza Bairda oraz Włodzimierza Kotońskiego, prowadziła go "z dala od głównych nurtów kompozytorskich w kierunku innowacyjnych technik ekspresji muzycznej, a także w stronę elektronicznego instrumentarium". "Zainspirowany jego możliwościami, kształcił się Pan w dziedzinie programowania w Instytucie Matematyki PAN, podejmując równolegle w 1973 roku współpracę ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia" - zwrócił uwagę.

Szef MKiDN podkreślił, że w pracy artystycznej Krzysztof Knittel najczęściej wypełnia jednocześnie role kompozytora i wykonawcy, a więc pozostaje możliwie blisko tkanki dzieła, co daje słuchaczom unikalną szansę na wgląd w jego świat muzyczny. "Realizacja w tym charakterze utworów komputerowych i elektroakustycznych zaprowadziła Pana na najbardziej prestiżowe festiwale muzyki współczesnej, w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień czy ISCM World Music Days. Pana kompozycje rozbrzmiewały w najważniejszych ośrodkach muzycznych na świecie - od Carnegie Hall w Nowym Jorku przez Théâtre de la Ville w Paryżu po Kumho Art Hall w Seulu" - napisał.

Dodał, że imponujące dossier artysty "obejmuje szerokie spektrum form, stylów, gatunków i obsad muzycznych". "Wśród nich są dzieła operowe oraz baletowe, muzyka orkiestrowa i chóralna, kameralna, a także z wykorzystaniem live electronics czy instalacji dźwiękowych. O nadzwyczajnym kunszcie świadczy swoboda, z jaką porusza się Pan w diametralnie różnych obszarach tematycznych oraz estetycznych. Z dużą skromnością podejmuje Pan metafizyczne i religijne wątki w poruszającej +Męce Pańskiej według św. Mateusza+ czy w inspirowanej obrazem Hansa Memlinga operze +Sąd Ostateczny+. Z drugiej jednak strony w Pańskiej twórczości pojawiają się także nawiązania do lżejszych gatunków muzyki rozrywkowej" - zauważył minister kultury.

Gliński zaznaczył, że wraz z innymi znakomitymi postaciami ze świata dźwięków Krzysztof Knittel współtworzy artystyczne kolektywy, skupione wokół wykonawstwa muzyki improwizowanej lub intuitywnej. "Ważnym rozdziałem Pańskiej drogi zawodowej jest działalność pedagogiczna w trzech prestiżowych uczelniach muzycznych w Łodzi, Krakowie i Warszawie. Jako profesor kompozycji przekazuje Pan wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom polskich twórców" - ocenił.

Według wicepremiera, na szczególny szacunek zasługuje aktywność Krzysztofa Knittla na rzecz promocji współczesnej kultury muzycznej. "Od dziesięcioleci udziela Pan swojego autorytetu oraz merytorycznego wsparcia wielu organizacjom. Pełnił Pan m.in. funkcję prezesa Polskiej Rady Muzycznej, Związku Kompozytorów Polskich i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Potwierdzeniem wysokiej rangi Pańskich artystycznych dokonań było uhonorowanie Srebrnym Medalem +Zasłużony Kulturze Gloria Artis+ w 2005 roku" - stwierdził.

Szef MKiDN podziękował jubilatowi za "istotny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej", życząc mu "wielu dalszych sukcesów, nieustającej satysfakcji z eksplorowania i przybliżania słuchaczom dźwięków z marginesu oraz wszelkiej pomyślności".