Minister Maląg: część seniorów ma już na koncie zwaloryzowane świadczenia

Dzisiaj historycznie wysoka waloryzacja rent i emerytur stała się faktem. Część seniorów ma już na koncie zwaloryzowane świadczenia – powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że w tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa.

Na konferencji prasowej w Warszawie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed i prezes ZUS Gertruda Uścińska mówili o marcowej waloryzacji rent i emerytur.

"Dzisiaj historycznie wysoka waloryzacja rent i emerytur stała się faktem. Część naszych seniorów ma już na koncie zwaloryzowane świadczenia. Podjęliśmy decyzję, że w tym roku będzie waloryzacja kwotowo-procentowa" - wskazała minister rodziny i polityki społecznej.

Podała, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,8 proc., z zagwarantowaną podwyżką emerytur o co najmniej 250 zł. Poinformowała, że minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły z 1338,44 zł do 1588,44 zł, czyli o 18,7 proc. "To więcej niż średnioroczna inflacja" - podkreśliła.

"Również musimy pamiętać o tym, że w tym roku, równo za miesiąc, ruszą wypłaty 13. emerytury. Ta 13. emerytura jest już na stałe wpisana w portfel naszych seniorów. Pracujemy także nad wprowadzeniem (...) na stałe dodatkowego świadczenia jakim jest 14. emerytura" - mówiła Maląg. Zapowiedziała, że w marcu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o czternastkach.

"Kiedy spojrzymy na te dodatkowe świadczenia i waloryzację, to ponad 70 mld zł" - wskazała minister rodziny i polityki społecznej. Zaznaczyła, że w 2015 r. na wsparcie dla seniorów przeznaczano 3,6 mld zł. "W tym roku będzie 20-krotnie więcej" - powiedziała.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że świadczenia emerytalno-rentowe zostały już zwaloryzowane w liczbie ponad 4 mln.

"Przypomnę, że są określone terminy płatności, kiedy uprawnieni otrzymują to świadczenie: 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 marca i także 1 kwietnia. Część świadczeniobiorców otrzymała już te świadczenia" - zaznaczyła szefowa ZUS.

Zwróciła też uwagę na strukturę regionalną kosztów waloryzacji. "Największe środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przeznaczamy w woj. śląskim, to jest około 17 proc., w mazowieckim 13,9 proc., w wielkopolskim 8,6 proc." - wymieniła.

W sumie na tegoroczną waloryzację przeznaczono około 44 mld zł. "Waloryzacja w pełni kompensuje inflację w ujęciu średniorocznym za poprzedni rok, a nawet jest wyższa" - zauważyła prof. Uścińska.

Dodała, że wśród ogółu wydatków, które poniesie ZUS na waloryzację w tym miesiącu, 54,4 proc. to wydatki poniesione na waloryzację świadczeń kobiet. "To jest odzwierciedlenie struktury dla świadczeniobiorców, zwłaszcza świadczeń emerytalnych, rentowych i innych, które uprawniają do waloryzacji" - mówiła.

Zdaniem prezes ZUS czynnikami wpływającymi na wyższe świadczenia emerytalne, są instrumenty podatkowe, a także przedłużenie aktywności zawodowej. "W nowym systemie emerytalnym każdy rok pracy po osiągnięciu wieku (emerytalnego) daje nam wyższą emeryturę" - zaznaczyła.

Zdaniem szefowej ZUS istotna jest tu także waloryzacja kapitału emerytalnego, która zostanie przeprowadzona w czerwcu. "To, co opłacamy na przyszłą emeryturę podlega rok do roku waloryzacji, aby urealnić wartość tego kapitału" - podkreśliła prof. Uścińska.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed przypomniał o innych instrumentach wsparcia seniorów, takich jak emerytura bez podatku, program "Mama 4 plus", 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czy o Korpusie Wsparcie Seniorów.

"Zależy nam, by nasi seniorzy byli jak najbardziej aktywni zarówno w życiu zawodowym, jak i w czasie, gdy przejdą na emeryturę. Wprowadziliśmy PIT 0 dla seniorów, którzy mają już wiek emerytalny, ale jeszcze nie korzystają z prawa do emerytury" - wskazał Szwed.

Wspomniał też o programach, które pomagają seniorom aktywnie spędzać czas, w tym o programie Senior Plus na tworzenie dziennych domów i klubów seniora. "Gdy obejmowaliśmy rządy w 2015 r. takich domów i klubów było 99, teraz mamy ich już 1200" - zaznaczył wiceminister.