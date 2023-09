Minister Maląg: dajemy Polakom możliwość wyboru przejścia na emeryturę

System emerytalny w Polsce oparty jest przede wszystkim na tym, że dajemy Polakom możliwość wyboru przejścia na emeryturę. Uprawnione osoby same podejmują decyzję, czy chcą pracować dłużej, czy przechodzą na świadczenie emerytalne – powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"System emerytalny w Polsce oparty jest przede wszystkim na tym, że dajemy Polakom możliwość wyboru" - powiedziała w rozmowie z PAP szefowa resortu rodziny.

Przypomniała, że rząd Zjednoczonej Prawicy 1 października 2017 przywrócił wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, który wcześniej koalicja Platforma Obywatelska - PSL podwyższyła do 67 lat. "To daje wybór przejścia na emeryturę, a nie obowiązek" - stwierdziła.

"Osoby same podejmują decyzję, czy chcą pracować dłużej, czy przechodzą na świadczenie emerytalne" - dodała.

Minister Maląg podkreśliła, że dla rządu bardzo ważne jest to, aby emeryci i renciści mieli godne świadczenia.

"Aby ta jesień życia była stabilna pod względem finansowym. Dlatego też przeprowadzamy odpowiednią waloryzację w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju" - wyjaśniła.

"Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenia takie, jak 13. i 14. emerytura, obniżyliśmy podatek z 12 do 18 proc. Wprowadziliśmy emerytury pomostowe dla osób, które przez 15 lat pracowały w szkodliwych warunkach" - przekazała.

Szefowa MRiPS, zapytana o zapowiedzi dotyczące emerytur stażowych, przekazała, że projekt zostanie zaprezentowany nowemu parlamentowi.

"Można powiedzieć, że to jest ostatni z postulatów sierpniowych do wykonania. Podjęliśmy decyzję, że już nowy parlament będzie rozpatrywał ustawę o emeryturach stażowych. Jest to rozwiązanie bardzo oczekiwane i bardzo potrzebne. Przede wszystkim dla tych osób, które pracują w trudnych warunkach, ale nie w warunkach szkodliwych, natomiast bardzo wyczerpujących i ich stan zdrowia nie pozwala na to, aby dopracować do wieku emerytalnego, a więc będą mogli podjąć decyzję o emeryturze stażowej" - wyjaśniła.

Emerytura stażowa ma przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

"Wysokość świadczenia emerytury stażowej będzie uzależnione od zgromadzonych składek na koncie emerytalnym" - przekazała minister.