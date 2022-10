Minister Maląg: dążymy do tego, aby praca zdalna na stałe została wpisana do Kodeksu pracy

Przede wszystkim dążymy do tego, aby praca zdalna na stałe została wpisana do Kodeksu pracy. Zależy nam na jak najszybszym wprowadzeniu tych zmian, bo są to spore możliwości w polityce prorodzinnej – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu na antenie TVP 1 odniosła się do informacji podanych przez "Rzeczpospolitą", o tym, że rząd chce upowszechnić zatrudnienie na odległość w małych miejscowościach zagrożonych marginalizacją.

"Przede wszystkim dążymy do tego, aby praca zdalna na stałe została wpisana do Kodeksu pracy. Dzisiaj rozwiązania o pracy zdalnej obowiązują na mocy przepisów covidowych. Dzięki temu, że pracę zdalną wprowadziliśmy w czasie pandemii, tak naprawdę państwo i gospodarka mogły funkcjonować. To się sprawdziło" - podkreśliła minister Maląg.

Dodała, że zmiany do Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej zostały wypracowane dzięki prowadzonemu dialogowi ze stroną społeczną i pracodawcami.

"Dziś zmiany o pracy zdalnej są już w Sejmie, pracuje w tym temacie podkomisja. Te prace jeszcze potrwają, bo jednak są to zmiany do Kodeksu pracy, a więc znowu strona społeczna, strona pracodawców i opinie parlamentarzystów" - wyjaśniła.

Zdaniem minister Maląg wprowadzenie takich zmian do Kodeksu pracy to "spore możliwości w polityce prorodzinnej".

"Realizując politykę prorodzinną, która ma być kompleksowa i systemowa, młodzi ludzie bardzo dużą uwagę zwracają na to, że potrzebne są elastyczne formy czasu pracy, czyli zmiana w tym zakresie, a praca zdalna to takie rozwiązanie" - oceniła.

Skomentowała też projekt Lewicy zakładający mniejszą liczbę godzin do przepracowania w tygodniu.

"W tym momencie nie procedujemy i nie zakładamy takiego rozwiązania, bo wymaga ono pogłębionych analiz. Dzisiaj jest sytuacja na rynku pracy taka, że chcemy uleastyczniać formy zatrudnienia, które dają już teraz pracodawcy możliwość ruchomego czasu pracy" - podsumowała minister Maląg.