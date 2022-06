Minister Maląg do uczniów: dobrze wykorzystajcie wakacje, ładujcie akumulatory

Za wami dobry, trudny rok szkolny; dobrze wykorzystajcie wakacje, ładujcie akumulatory – powiedziała w piątek do uczniów Szkoły Podstawowej nr 56 im. Ch. de Gaulle'a w Poznaniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Przyznała, że ten dzień jest przez wszystkich wyjątkowo wyczekiwany.

"To moment zatrzymania się, zastanowienia, czy wszystko w tym roku zrobiliśmy dobrze, czy mogliśmy zrobić więcej? Czy te nasze piękne świadectwa mogły być jeszcze lepsze? Czy włożyliśmy całe swoje serce, zaangażowanie?" - wyliczyła. I dodała, że "to także dzień podziękowania za pracę grona pedagogicznego".

Jak podkreśliła, nauczyciele są dla uczniów mistrzami we wprowadzaniu ich w dorosłe życie, są też wsparciem dla rodziców.

"Dziękuję za ten dobry, trudny rok szkolny. Ostatnie lata to jest trudny czas: pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie - to rzeczy, które wpływają na rzeczywistość. Ale kiedy odbierzecie swoje świadectwa, kiedy będzie czas wypoczynku, to życzę, żebyście dobrze wykorzystali te wakacje. Abyście naładowali swoje akumulatory" - powiedziała.

"Kiedy wrócicie tutaj 1 września, to z nową siła, nową energią będziecie realizowali swoje marzenia. Takie marzenia, które pozwolą wam osiągnąć dalekosiężne cele" - dodała zwracając się do uczniów.

Marlena Maląg przypomniała, że sama z zawodu jest nauczycielką.

"Kiedy w mojej szkole rozpoczynałam i kończyłam rok szkolny, zawsze życzyłam, abyście wymagali od siebie, nawet, jeśli inni nie wymagają - to słowa św. Jana Pawła II. Kiedy one są z nami, to nawet nie muszą dużo wymagać nauczyciele, nie muszą bardzo dyscyplinować rodzice" - powiedziała.