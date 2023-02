Minister Maląg: Już 2,3 mln dzieci ma przyznane "500 plus" na nowy okres świadczeniowy

Już 2,3 mln dzieci ma przyznane 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rodzice złożyli blisko 1,8 mln wniosków na ponad 2,8 mln dzieci – poinformowała we wtorek PAP minister rodziny Marlena Maląg. Przypomniała, że złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

"Już 2,3 mln dzieci ma przyznane 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rodzice złożyli blisko 1,8 mln wniosków na ponad 2,8 mln dzieci" - przekazała we wtorek szefowa MRiPS.

Podkreśliła, że składanie wniosków przebiega sprawnie, wystarczy elektronicznie wysłać zgłoszenie. Minister przypomniała, że złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia.

"Priorytetem naszej polityki są programy społeczne, a program +Rodzina 500 plus+ jest sztandarowym programem, dającym wsparcie polskim rodzinom. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w okresie miesięcznym i przysługuje na dziecko od momentu urodzenia do dnia ukończenia 18. roku życia" - zaznaczyła minister Maląg.

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, wybierając jeden z kanałów: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz poprzez aplikację mobilną mZUS.