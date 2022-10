Minister Maląg: liczba osób bezrobotnych stale spada i we wrześniu doszła do poziomu 801,7 tys.

Liczba osób bezrobotnych stale spada i we wrześniu doszła do poziomu 801,7 tys., czyli historycznie niskiego – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,1 proc.

"Sytuacja na rynku pracy cały czas jest bardzo korzystna. Najnowsze szacunki GUS po korekcie wskazują, że stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 5,1 proc. i była niższa niż w sierpniu, gdy osiągnęła 5,2 proc. To bardzo dobra informacja" - przekazała PAP minister Marlena Maląg.

Jak wskazała, liczba osób bezrobotnych stale spada i we wrześniu doszła do 801,7 tys. W sierpniu było to 806,9 tys. osób. Oceniła, że "takimi wynikami z całą pewnością nie mógł się pochwalić nigdy rząd naszych poprzedników", ponieważ "wtedy liczba bezrobotnych szacowana była w milionach".

"Obecnie wyniki cieszą tym bardziej, że udowadniają, jak skuteczne okazało się wielomiliardowe wsparcie kierowane do przedsiębiorców w tak trudnym czasie, jakim był szczyt pandemii. Dzięki podjętym wówczas działaniom dziś jesteśmy w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w UE" - zaznaczyła minister.

Przypomniała, że celem rządu była ochrona jak największej liczby miejsc pracy i obecna sytuacja pokazuje, że został odniesiony sukces.

"Nasz rynek pracy wspierają również realizowane inwestycje strategiczne, przyczyniając się do powstawania nowych miejsc pracy" - dodała Maląg.