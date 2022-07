Minister Maląg: mieszkańcy terenów popegeerowskich zasługują na to, żeby żyć w nowoczesnej ojczyźnie

”Mieszkańcy terenów popegeerowskich zasługują na to, żeby żyć w nowoczesnej ojczyźnie” – powiedziała w poniedziałek w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg z okazji wręczenia promesy w wysokości 8 mln zł na budowę kortów tenisowych.

W kraju - jak poinformowała minister Maląg - na rewitalizację terenów popegeerowskich w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu przekazano samorządom łącznie 4 miliardy złotych. Gminy z powiatu kaliskiego z miastem otrzymały blisko 23 mln zł.

W Kaliszu status takiego terenu ma osiedle Szczypiorno, gdzie przy ulicy Potulnej powstanie pełnowymiarowa hala tenisowa na trzy korty. Miasto pozyskało na ten cel 8 mln zł.

"Należy podkreślić wyjątkowe znaczenie inwestycji na obszarach, które zostały w III Rzeczpospolitej zaniedbane. Te obszary potrzebują rewitalizacji i wsparcia. Pomocy potrzebują przede wszystkim mieszkańcy, zasługują na to, żeby żyć w nowoczesnej ojczyźnie. Dlatego staramy się, aby zrównoważony, dynamiczny rozwój całego kraju następował we wszystkich obszarach. Na terenie Szczypiorna powstanie kort tenisowy, który będzie rozwijał młode pokolenia" - powiedziała Maląg.

Zdaniem prezydenta Krystiana Kinastowskiego "to bardzo dobry dzień dla kaliskiego sportu". Zaznaczył, że do tej pory nie było w Kaliszu możliwości uprawiania tenisa ziemnego na odpowiednim poziomie w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. "Liczymy na to, że dzięki współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym oraz LOTTO Superligą będą mogły odbywać się w Kaliszu mistrzostwa Polski" - powiedział Kinastowski.

Obecna na uroczystości prezes zarządu SuperLIGA S.A. Danuta Dmowska-Andrzejuk powiedziała, że powstanie hali tenisowej będzie historycznym momentem dla miasta i Superligi.

"Mamy najlepszą rakietę świata - Igę Świątek - i mamy obowiązek dbać o to, by nasi młodzi zawodnicy mieli gdzie trenować. Wczoraj odbywała się czwarta kolejka LOTTO Superligi w Kaliszu. Przyjechał między innymi Jerzy Janowicz. Kalisz już jest miastem tenisa i tych emocji będzie coraz więcej. Będziemy robić wszystko, żeby nasza młodzież mogła się rozwijać i spełniać marzenia" - oświadczyła.

Prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński dodał, że "środki trafiły do Kalisza nieprzypadkowo, bo współpracujemy z miastem już 4 lata. Gdyby nie solidność pracowników i pana prezydenta na pewno nie byłoby to możliwe. Efektem tej pracy są właśnie środki, przeznaczone na piękną, nowoczesną halę, która będzie jednym z najlepszych tenisowych hal w Polsce. Również samorząd Kalisza został uhonorowany jako najlepszy sportowy samorząd w Polsce, a te rzeczy nie dzieją się przypadkowo" - powiedział.