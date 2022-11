Minister Maląg na Senioralnym Spotkaniu Patriotycznym: dzięki seniorom żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce

To właśnie dzięki seniorom możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce – powiedziała w sobotę w Ostrowie Wlkp. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na uroczystym spotkaniu z seniorami.

Kilkuset seniorów z Wielkopolski uczestniczy w sobotę w Senioralnym Spotkaniu Patriotycznym zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Arenie Ostrów.

"To właśnie dzięki seniorom możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce, to oni przekazują młodemu pokoleniu tradycje i pamięć o dziejach narodu. Takie wydarzenia to niezwykle wartościowe i radosne chwile, podczas których możemy wyrazić seniorom naszą wdzięczność, a także wsłuchać się w głosy i potrzeby osób starszych" - powiedziała szefowa resortu podczas inauguracji spotkania.

Jak podkreśliła, dzisiejsze wydarzenie to okazja, by uczcić dwa święta. "14 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora, a trzy dni wcześniej - 11 listopada - kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też głównymi bohaterami tego spotkania są seniorzy, na których czeka wiele atrakcji i niespodzianek, a tematem przewodnim pozostaje nasza ojczyzna" - powiedziała.

Goście mogą wspólnie z uczestnikami "The Voice Senior" zaśpiewać pieśni patriotyczne, zobaczyć występy zespołu "Swojacy" oraz kapeli "Sami Swoi". Uczestnicy biorą udział w warsztatach z wyplatania wianków, wyrabiania i zdobienia pierników. Są też stoiska, na których można zobaczyć prace wykonane własnoręcznie przez seniorów z okolicznych dziennych domów i klubów seniora.

Wydarzenie to - zdaniem minister Maląg - jest jednym z wielu, dzięki któremu zwraca się uwagę na to, jak ważna jest aktywizacja starszego pokolenia i prowadzenie polityki włączającej osoby starsze do społeczeństwa.

W tym roku - jak przypomniała - rząd wsparł seniorów kwotą blisko 44 mld zł, zapewniając waloryzację świadczeń oraz dodatkowe wypłaty emerytur (trzynastki i czternastki). "W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł. To historyczna podwyżka" - podkreśliła szefowa resortu.

Na mapie Polski przybywa liczba dziennych domów i klubów seniora. W samej Wielkopolsce działają 93 dzienne domy i kluby seniora, a w całym kraju jest ich 1100. W 2015 roku było ich zaledwie 100. "Prężenie działa też program +Aktywni+. Za jego pośrednictwem organizacje pozarządowe dbają o aktywną jesień życia osób starszych. W ramach tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 314 organizacji na łączną kwotę sięgającą 39 mln zł." - powiedziała minister.

Do Wielkopolskiego trafiło w tym roku ponad 3,3 mln zł dla 34 organizacji, które realizują projekty na rzecz aktywizacji seniorów.

W uroczystości uczestniczy też mama minister Marleny Maląg.