Minister Maląg: nie pozostawiamy Polaków samych sobie, stąd decyzja o wypłaceniu 14. emerytury

Nie pozostawiamy nigdy Polaków samych sobie. Dlatego też została podjęta decyzja o wypłacie 14. emerytury, której wypłata rozpoczęła się 25 sierpnia – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS przypomniała na wspólnej konferencji prasowej z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą, że aby otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Dodała, że 14. emeryturą objęto ok. 9 mln emerytów i rencistów. Zgodnie z danymi resortu do tej pory - w ramach 14. emerytury - wypłacono 5,6 mld zł dla 4,7 mln emerytów. Wcześniej, 1 kwietnia, pierwsi seniorzy otrzymali 13. emeryturę.

"Jeżeli spojrzymy na te systemowe wsparcia dla tej grupy, jest to dodatkowo w tym roku 24 mld zł plus oczywiście waloryzacja rent i emerytur" - stwierdziła Maląg.

Poinformowała również, że porównując przeciętną emeryturę do przeciętnego wynagrodzenia, to "jest poziom ponad 60 proc., a więc standard życia seniorów poprawia się w porównaniu do tego, co było w 2015 r".

