Minister Maląg: nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus, ale wsparcie dla rodzin będziemy rozwijać

Polityka społeczna w latach 2015-2023 to zmiana spojrzenia na wsparcie drugiego człowieka; w centrum naszych działań jest rodzina - powiedziała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg. Obecnie nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus, ale wsparcie dla rodzin będziemy rozwijać - dodała.

W sobotę w Warszawie odbywa się zjazd Akademii PiS, podczas którego wykład wygłosi m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS powiedziała w rozmowie z PAP, że podczas spotkania postara się podsumować dotychczasowe działania rządu w zakresie polityki społecznej, którą - jak stwierdziła - można określić jednym zdaniem: "to polityka prorodzinna".

"Polityka społeczna w latach 2015-2023 to przede wszystkim zmiana filozofii i spojrzenia na wsparcie drugiego człowieka. W centrum tych wszystkich działań, które podejmujemy, jest rodzina" - podkreśliła Maląg.

Wskazała, że pomoc była i jest kierowana w sposób bezpośredni do rodzin z małymi dziećmi, ale także do seniorów. Minister zwróciła też uwagę na działania związane z rynkiem pracy, ekonomią społeczną, wsparciem osób z niepełnosprawnościami, a także przeciwdziałaniem przemocy.

"Dzisiaj możemy szczycić się na tle Unii Europejskiej dobrą sytuacją w zakresie polityki społecznej, np. pod kątem ubóstwa. Wielokrotnie już mówiliśmy, że bieda nie ma już twarzy dziecka" - dodała Maląg.

Przypomniała, że sztandarowym programem rządu jest program "Rodzina 500 plus". Minister poinformowała, że od początku funkcjonowania programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do rodzin trafiło blisko 230 mld zł.

"Na ten moment nie pracujemy nad waloryzacją świadczenia 500 plus. Natomiast wsparcie dla rodzin będziemy rozwijać" - zapowiedziała szefowa MRiPS.

Wskazując na inne instrumenty wsparcia, minister wymieniła także program "Dobry strat", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" oraz dofinansowanie do opieki żłobkowej.

Ponadto - jak dodała Maląg - sytuacja na rynku pracy, pomimo epidemii covid i wojny w Ukrainie, jest bardzo dobra. "Budujemy Polskę nowoczesną, dynamicznie się rozwijającą, opartą na skale, a tą skałą jest rodzina" - podkreśliła.

Dopytywana o kierunki dalszych działań, szefowa MRiPS zapewniła, że dotychczasowe programy społeczne będą kontynuowane. "Jeśli chodzi o zmiany, to na pewno będziemy je wprowadzać" - oświadczyła minister.

Jak zauważyła, należy zadbać m.in. o działania wspierające powrót kobiet na rynek pracy. "My te działania już podejmujemy. Jesteśmy czwartym państwem w Europie z najniższą luką płacową. Polki są liderkami pod kątem zasiadania w zarządach różnych firm na tle Unii Europejskiej" - wskazała minister.

Przypomniała, że działania w tym zakresie są już prowadzone np. poprzez wdrożenie unijnej dyrektywy o tzw. work-life balance. Zakłada ona m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich i szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy. Przepisy wejdą w życie 26 kwietnia.

"Będziemy chcieli dalej wprowadzać takie rozwiązania, które przyczynią się do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym" - zapowiedziała minister Maląg.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządowców. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP kierownik Akademii Krzysztof Szczucki, zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci, dotyczący problematyki prawnej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.