Minister Maląg o danych Eurostatu: sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje stabilna

Sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje stabilna; nasze wysiłki, by ochronić polskie miejsca pracy przyniosły oczekiwany rezultat - wskazała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, komentując najnowsze dane Eurostatu na temat bezrobocia.

Eurostat podał w czwartek, że stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, we wrześniu, wyniosła w Polsce 2,6 proc. i utrzymała się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Liczba bezrobotnych we wrześniu wyniosła 448 tys., wobec 444 tys. w sierpniu.

"To kolejny miesiąc, gdy Eurostat potwierdza naszą pozycję jednego z liderów, jeśli chodzi o niską stopę bezrobocia. Wśród 27 unijnych krajów Polska pod tym względem pozostaje od wielu miesięcy w czołówce, wyprzedzają nas jedynie Czechy" - wskazała w komentarzu dla PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Dodała, że wskaźnik bezrobocia w Polsce we wrześniu wyniósł 2,6 proc., czyli utrzymał się na tym samym poziomie co w lipcu i sierpniu, a w stosunku do września poprzedniego roku spadł o 0,5 pkt proc.

"Te dane potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje stabilna, a nasze wysiłki, by ochronić polskie miejsca pracy przyniosły oczekiwany rezultat. Co więcej, również w nadchodzących miesiącach nie przewidujemy, by sytuacja znacząco się zmieniła" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Zwróciła uwagę, że średnia stopa bezrobocia dla całej UE jest na poziomie 6 proc., a więc dwukrotnie wyższym niż w Polsce. "To tylko potwierdza, w jak dobrej sytuacji jest nasz rynek pracy i to mimo obecnej sytuacji geopolitycznej. Za nami pozostają takie kraje jak Francja czy Niemcy, a Hiszpania i Grecja odnotowują nawet kilkunastoprocentowe bezrobocie" - zaznaczyła minister Maląg.

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w strefie euro we wrześniu wyniosła 6,6 proc. wobec 6,7 proc. w poprzednim miesiącu.