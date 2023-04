Minister Maląg o deklaracji Donalda Tuska ws. żłobków: jak zawsze obiecuje, my robimy

Donald Tusk zapowiada, że w każdej gminie powstanie żłobek; jak zawsze obiecuje, a my to robimy – stwierdziła w czwartek szefowa MRiPS, odnosząc się do słów lidera PO.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kleosina (woj. podlaskie) szef PO powiedział w czwartek, że jednym z pierwszych zadań nowego rządu będzie doprowadzenie do tego, by w Polsce nie było ani jednej gminy, w której nie ma żłobka. "To jest z mojej strony zobowiązanie" - podkreślił Tusk.

Do jego słów odniosła się minister rodziny i polityki społecznej.

"Donald Tusk zapowiada, że w każdej gminie powstanie żłobek. Jak zawsze obiecuje, a my to robimy. Nowa edycja #MaluchPlus to plan na kolejne 100 tys. miejsc opieki żłobkowej" - napisała na Twitterze szefowa MRiPS.

Wskazała też, że od 2016 r. powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami.

"Na koniec 2015 r. było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 230 tys. miejsc opieki nad maluchami" - podała minister.