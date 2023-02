Minister Maląg: od 1 marca minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 250 zł więcej

Od 1 marca br. emeryci, którzy pobierają najniższe świadczenie będą mieli waloryzację rent i emerytur o co najmniej 250 zł. Dzięki temu minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł. To wzrost o ponad 18 proc. - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS zapytana we wtorek w Polsat News, kiedy 13. emerytura trafi do seniorów zapewniła, że "zgodnie z zapisem ustawy z 2020 r wypłaty 13. emerytury odbędą się w kwietniu, część w maju".

"Czasami zdarza się, zgodnie z tym, co mówił premier Mateusz Morawiecki, że wypłaty 13. emerytury są także w czerwcu, ale to są już kwestie indywidualne" - zastrzegła minister Maląg.

Zaznaczyła, że rząd pracuje obecnie nad projektem ustawy o 14. emeryturze.

"Do końca pierwszego kwartału, czyli w marcu projekt znajdzie się na Radzie Ministrów. Przewidujemy w nim elastyczny zapis odnośnie czasu wypłaty tego świadczenia" - poinformowała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. Wyjaśniła, że "tego rodzaju zapis pozwoli wypłacać świadczenie w najbardziej odpowiednim momencie". Jako przykład wskazała ubiegły rok, kiedy "ze względu na inflację 14. emeryturę (świadczenie dla seniorów, którzy mają najniższe świadczenia) wypłacono od końca sierpniu poprzez cały wrzesień".

Podkreśliła, że 14. emerytura razem z 13 emeryturą stanowią "swoistą poduszkę bezpieczeństwa dla seniorów".

Przewidujemy, że "wypłata 14. emerytury będzie podobnie, jak w roku 2022, od końca sierpnia".

Przypomniał, że "dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku, od świadczeń do 2,5 tys. zł. nie są odprowadzane podatki". Zastrzegła, że "13. emerytura jest świadczeniem na poziomie minimalnej emerytury".

Zaznaczyła, że "w przypadku waloryzacji rent i emerytur zastosowano mechanizm kwotowo-procentowy". "Emeryci, którzy pobierają najniższe świadczenie będą mieli waloryzację rent i emerytur, o co najmniej 250 zł. Dzięki temu minimalna emerytura od 1 marca br. wyniesie 1588,44 zł, to wzrost o ponad 18 proc. Wskaźnik waloryzacji to 14,8 proc." - powiedziała minister Maląg.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że "waloryzacja rent i emerytur oraz 13. emerytura i 14. emerytura to łącznie ponad 70 mld zł wsparcia dla seniorów". Zaznaczył, że łączna suma tych świadczeń "niweluje inflację". "Pamiętajmy też o korzystnych zmianach podatkowych, o tym, że emerytury do 2,5 tys. zł są zwolnione z podatku" - dodała.

Pytana o realną siłę nabywczą emerytury, minister Maląg zwróciła uwagę, że "realny dochód rozporządzalny i porównaniu z rokiem 2015 jest obecnie o 11 punktów procentowych wyższy".

Zapytana, czy jeśli rząd PiS wygra wybory, to podniesie wiek emerytalny, minister rodziny i polityki społecznej oświadczyła, że rząd PiS "nigdy tego nie zrobi". Jak zaznaczyła, "świadomie przywróciliśmy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby Polacy nie musieli pracować do śmierci. (...) Nasi poprzednicy podnieśli wiek emerytalny, my tego na pewno nie zrobimy. Wolimy wprowadzać system zachęt, jak np. PIT Zero dla seniorów, by osoby osiągając wiek emerytalny sami podejmowali decyzję, że będą pracować dłużej" - powiedziała minister Maląg.

Przypomniała, że za czasów PO-PSL "na emeryturę przechodziło ponad 80 proc. osób, które osiągnęły wiek emerytalny, teraz jest to 60 proc., co pokazuje, że system zachęt działa". Zwróciła uwagę, że Polska ma obecnie "drugie najniższe bezrobocie w UE".