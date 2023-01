Minister Maląg: ogłaszamy czwartą edycję konkursu "Po pierwsze rodzina!"

Ogłaszamy czwartą edycję konkursu "Po pierwsze rodzina!" z budżetem 17 mln zł. To środki dla organizacji społecznych m.in. na politykę informacyjną, a także na działalność klubów rodzinnych – powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej w Warszawie ogłosiła czwartą edycję konkursu "Po pierwsze rodzina!".

"Czwarta edycja konkursu +Po pierwsze Rodzina!+ ma wyższy budżet, 17 mln zł. Pozostawiamy moduł adresowany do organizacji pozarządowych na politykę informacyjną, warsztaty, seminaria. Zależy nam na tym, aby te działania były prowadzone w całym kraju" - poinformowała minister Maląg.

Podkreśliła, że organizacje pozarządowe wykonują bardzo dobrą pracę na rzecz polityki prorodzinnej, włączając się także w realizację konkursu. "W poprzednich edycjach konkursu udzieliliśmy wsparcia 109 projektom na kwotę ponad 25 mln zł" - wskazała minister rodziny.

Jak przekazała, drugi moduł w konkursie, wprowadzony po raz pierwszy, dotyczy klubów rodzinnych. "One są bardzo potrzebne dla wspólnej integracji, dla wymiany informacji i wspólnego przebywania rodziców, mam, ojców ze swoimi dziećmi i wymiany doświadczeń" - powiedziała szefowa MRiPS.

Program "Po pierwsze rodzina!" adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa, jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

W poprzednich edycjach dofinansowane otrzymały najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.