Minister Maląg: ogłaszamy powstanie 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej (aktualizacja)

Powstanie 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej - powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłaszając wyniki naboru do nowej edycji programu Maluch Plus. Dodała, że 73 proc. samorządów będzie miało na swoim terenie żłobki.

W czasie czwartkowego briefingu prasowego dotyczącego ogłoszenia wyników naboru do nowej edycji programu Maluch Plus minister rodziny i polityki społecznej przypomniała, że kiedy rząd PiS przejmował władzę, na terenie całego kraju było ok. 83 tys. miejsc żłobkowych. "Dzisiaj, jakbyśmy spojrzeli na statystyki z końca 2022 r., tych miejsc jest już 230 tys." - przekazała minister Maląg.

Jak zaznaczyła, "ogłaszamy powstanie 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej".

Zwróciła uwagę, że "na terenie 441 gmin w kraju nie było żłobków". "Teraz zostają one tam utworzone" - powiedziała szefowa MRiPS.

"Do tej pory 52 proc. samorządów miało żłobki na swoim terenie. Po dzisiejszym rozstrzygnięciu będzie to ok. 73. proc. samorządów. Pozostają jeszcze białe plamy, ale my oczywiście mamy pomysł, mamy dalsze działania. Niewykorzystana alokacja w ramach tego programu pozwoli uruchomić nabór ciągły, aby docelowo cała mapa Polski była pokryta instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3" - powiedział minister Maląg.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przekazał, że w ramach programu będą oferowane również szkolenia dla tych wszystkich, którzy będą tego potrzebować. "Będziemy podnosić kwalifikacje osób, które się zajmują tymi najmłodszymi, będziemy wzmacniać ich kompetencje" - dodał.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podczas konferencji wskazała, że w ciągu ostatnich ośmiu lat potrojona została liczba miejsc opieki żłobkowej w Polsce.

"Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ramach tej edycji kolejne 991 gmin, prawie tysiąc samorządów w Polsce utworzy kolejne żłobki. (...) Powstaną również 1834 żłobki prowadzone przez podmioty niepubliczne. To oznacza, że na mapie Polski zniknie kolejnych 440 białych plam" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że w ramach programu "Maluch plus" samorządom przekazywane jest na utworzenie jednego miejsca prawie 36 tys. zł. Natomiast podmiotom niepublicznym na dostosowanie istniejących lokalizacji ponad 12 tys. zł.

Socha wyjaśniła, że nie wszystkie środki w ramach tej edycji zostały uruchomione - do rozdysponowania zostało jeszcze ponad 800 mln zł. W związku z tym, jak tłumaczyła, w ciągu najbliższych kilku tygodni ogłoszony zostanie kolejny nabór, który będzie naborem ciągłym.

"Oznacza to, że te samorządy, które się nie zdecydowały, a jeszcze chcą dołączyć do programu, również te podmioty niepubliczne, będą miały taką możliwość. Oczywiście priorytetowo, tak jak w tej edycji, będziemy traktować te podmioty, które działają na terenie gmin, w których nie ma jeszcze żadnego miejsca opieki żłobkowej" - przekazała.

Resort od 2016 roku na programy wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci przeznaczył 227 mld zł. Liczba gmin z placówkami opieki dla dzieci do lat trzech w 2015 roku wynosiła 649, natomiast w 2023 roku wzrosła do 1384.