Minister Maląg: Pieniędzy na wsparcie programów społecznych nie zabraknie

Na wsparcie seniorów i rodzin przekazujemy ponad 120 mld zł. To inwestycja w przyszłość rodzin, ale także podziękowanie dla seniorów – powiedziała w piątek minister rodziny Marlena Maląg. Zapewniała, że pieniędzy na wsparcie programów społecznych nie zabraknie.

Minister rodziny i polityki społecznej spotkała się w piątek z seniorami z Chęcin (Świętokrzyskie). W trakcie pikniku w tamtejszym parku miejskim szefowa resortu rodziny zaznaczyła, że polityka senioralna rządu opera się na dwóch filarach: wsparciu finansowym i rozwoju aktywności osób starszych.

"Staramy się od 2015 r., aby wzrastały emerytury, aby nie były one waloryzowane groszowo. Wprowadzamy nowe świadczenia jak 13. i 14. emerytura. Staramy się, aby minimalna i przeciętna emerytura z roku na rok wzrastały. W ramach polityki społecznej, na wsparcie seniorów i rodzin przekazujemy ponad 120 mld zł. To jest inwestycja w przyszłość rodzin, ale też podziękowanie dla seniorów" - mówiła minister.

Wskazywała, że w polityce wsparcia finansowego ważna jest też polityka podatkowa. "Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł, która została wprowadzona, pokazuje, że od emerytur do 2,5 tys. zł podatek nie jest odprowadzany. Obniżyliśmy podatki z 17 do 12 proc. W tym wszystkim chodzi o to, aby krok po kroku prowadzić politykę, która będzie przekładała się na dobro naszych obywateli" - powiedziała.

Minister, odnosząc się do programów związanych z aktywizacją seniorów, zwracała uwagę na powstawanie nowych domów i klubów seniora. "Takich domów w całym kraju mamy około 1100, kolejne 100 w tym roku ma powstać. Kiedy obejmowaliśmy rządy, było ich 80. Widzimy, jaki jest progres, ale taż, jakie jest zapotrzebowanie" - zaznaczyła.

Maląg podkreśliła rolę, jaką w realizacji programów społecznych odgrywają samorządy. Zwróciła uwagę, że za ich pośrednictwem realizowane są takie projekty jak "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", "Opieka 75 plus", czy też opieka wytchnienia.

"To jest bardzo ważne, abyśmy wychodzili naprzeciw potrzebom, aby nasi mieszkańcy mogli w swoim miejscu zamieszkania być otoczeni opieką i wsparciem. Dlatego wprowadzamy te programy. Mimo trudnego czasu, pandemii i wojny na Ukrainie, co przekłada się też na poziom inflacji, pieniędzy na wsparcie programów społecznych nie zabraknie. My, jako państwo, jesteśmy zobowiązani troszczyć się o tych obywateli, którzy tego wsparcia potrzebują" - mówiła.

"Tylko wspólne działanie rządu i samorządu poprzez różne programu i projekty może przełożyć się na to, aby mieszkańcom żyło się lepiej" - zaznaczyła.