Minister Maląg: podniesienie świadczenia dla rodzin do 800 zł nie zagrozi innym programom

Pomimo planowanego podniesienia świadczenia dla rodzin do 800 zł wszystkie inne programy m.in. świadczenie matczyne, "Maluch plus", "Dobry start", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" cały czas będą prowadzone - przekazała w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zapowiedź podniesienia świadczenia dla rodzin z 500 zł do 800 zł., zaznaczyła, że wszystkie inne programy m.in. świadczenie matczyne, "Maluch plus", "Dobry start", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" cały czas będą prowadzone.

"Prawo i Sprawiedliwość to wiarygodność. Przede wszystkim ciężka praca dla Polski, dla Polaków, taki zrównoważony, dynamiczny rozwój Polski i w centrum jest rodzina" - oceniła.

Maląg wskazała, że to nie jest jedyne działanie wspierające rodziny. "Mamy wiele do zrobienia. Zrobiliśmy bardzo dużo, ale mamy przecież strategię demograficzną i określone działania - mapę drogową dojścia do tego, by sytuacja się zmieniała i była jak najbardziej korzystna dla rodzin" - wyjaśniła minister.

Podkreśliła, że program 500 + rozpoczął zmiany prowadzące do poprawy sytuacji polskich rodzin. "To była zmiana filozofii, pokazania, że wszystkie koszty związane z tym programem są inwestycją w rodzinę i w przyszłość Polski" - dodała.

Dopytywana, kiedy zapowiadane na weekendowej konwencji PiS programy, będą głosowane w Sejmie, odpowiedziała, że podczas najbliższego posiedzenia rządu omawiany będzie harmonogram proponowanych działań.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.