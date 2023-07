Minister Maląg: podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł - w tej kadencji

W piątek w Sejmie zajmiemy się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy podwyższającej świadczenie 500 plus do 800 zł; proces legislacyjny będzie dokończony w tej kadencji - powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg w Zamościu.

Szefowa MRiPS podczas briefingu prasowego poświęconemu programowi Rodzina 800 plus powiedziała, że ustawa o zmianie wysokości świadczenia z 500 do 800 zł jest w Senacie.

"Oczekujemy na tę ustawę w Sejmie, aby w najbliższy piątek - kiedy będą głosowania i będziemy zajmować się poprawkami, które Senat zgłosi - móc tę ustawę ostatecznie przyjąć i przekazać na ostatni szczebel procesu legislacyjnego - podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy - który czeka na tę ustawę" - stwierdziła minister. "Oczywiście, będzie to dokończony w tej kadencji proces legislacyjny" - uzupełniła.

Jak podała, ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. "Bo to odpowiedzialna decyzja także za budżet państwa" - zastrzegła dodając, że "polityka prorodzinna jest w sercu, jest w DNA naszego rządu od samego początku".

Minister Maląg poinformowała, że od 1 kwietnia 2016 r. do polskich rodzin w ramach programu Rodzina 500 plus trafiło ponad 240 mld zł. "Dzisiaj ponad 240 mld zł trafiło do polskich rodzin. W skali całego kraju na blisko 7 mln dzieci" - wymieniła precyzując, że w województwie lubelskim rodziny otrzymały w ramach programu blisko 13 mld zł dla ponad 300 tys. dzieci. "Powiat zamojski razem z miastem Zamość to jest blisko 1 mld zł" - powiedziała.

Przypomniała, że w środę prezydent podpisał ustawę o świadczeniu wspierającym. "To jest zmiana przełomowa we wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Na pewno pierwszy element wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych" - zauważyła.

Mówiąc o elementach ustawy wymieniła przypisanie osobom z niepełnosprawnościami bezpośrednio świadczenia wspierającego, ale z zachowaniem możliwości wyboru. "Może rodzina podjąć taką decyzję, że jednak pobiera świadczenie pielęgnacyjne" - wyjaśniła.

Jak podała, najwyższe świadczenie może wynosić 220 proc. renty socjalnej, czyli blisko 3,5 tys. zł.

"Ustawa ta wchodzi od 1 stycznia 2024 r. i szereg jeszcze musimy wprowadzić zmian, które są związane m.in. z procesem orzeczniczym. Bardzo ważne jest to, że opiekunowie - w związku z tym, że świadczenie będzie przypisane do osoby niepełnosprawnej - mogą podejmować pełną aktywność zawodową" - powiedziała.

Wyjaśniła, że jeżeli w rodzinie jest więcej, niż jedno dziecko niepełnosprawne, to do tej pory świadczenie pielęgnacyjne było przypisane do opiekuna i tylko jedno takie świadczenie było wypłacane w rodzinie. Natomiast po zmianie - wskazała - każda osoba niepełnosprawna w rodzinie będzie mogła pobierać świadczenie.

"Chyba nie kto inny, a pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych pan minister Paweł Wdówik wie najlepiej jak wdrażać Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i przywracać godność i zdolność do samodzielnego, niezależnego życia" - powiedziała. Jak dodała, do ustawy zostaną przedstawione jeszcze rozporządzenia wykonawcze, które "będą wspierały osoby z niepełnosprawnością".

"To są kolejne miliardy złotych wsparcia dla osób niepełnosprawnych a przypomnę, że rok 2015 to było ponad 15 mld zł, dzisiaj jest ponad 37 mld zł. Szacujemy, że z tej ustawy dodatkowe wsparcie to jest ponad 3 mld zł" - powiedziała.

Odpowiadając na pytanie mediów minister stwierdziła, że "nie jest założeniem tej ustawy, aby miały osoby wypadać z systemu wsparcia". "Przede wszystkim założeniem tej ustawy jest to, żeby wsparcie w najwyższej wysokości było adresowane tam, gdzie jest ono rzeczywiście potrzebne" - powiedziała.

Minister Maląg przypomniała podczas briefingu, że w ubiegły piątek prezydent podpisał ustawę o 14. emeryturze, która w ostatni poniedziałek została opublikowana w dzienniku ustaw. "Będzie stosowne rozporządzenie rady ministrów, co do terminu wypłaty" - powiedziała dodając, że 14. emerytura będzie wypłacana od początku września.

Mówiąc o innych programach wprowadzonych przez Zjednoczoną Prawicę wymieniła m.in. Dobry Start, wyposażenie uczniów 4-tych klas w laptopy, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i "wprowadzane systematycznie zmiany w kodeksie pracy, które umożliwiają łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym". "Potężnym wsparciem jest też program Maluch plus" - zaznaczyła.

"Kiedy obejmowaliśmy rządy jako PiS, tych miejsc opieki żłobkowej było ponad 80 tys. Dzisiaj jest blisko 240 tys., a ten nowy program (Maluch plus) to kolejne 100 tys. miejsc, które utworzymy" - zapowiedziała.

Następnie szefowa MRiPS udała się na piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 2, gdzie razem z grupą parlamentarzystów PiS wręczyła prezydentowi Zamościa Andrzejowi Wnukowi i staroście zamojskiemu Stanisławowi Grześko promesę w wysokości 19,3 mln zł na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu Maluch plus.

"Z tego nowego programu dla Miasta Zamość - zarówno dla samorządu, jak i podmiotów niesamorządowych, bo one też aplikowały, oraz do gmin powiatu zamojskiego - trafi ponad 19 mln zł na utworzenie ponad 400 miejsc opieki żłobkowej, czyli danie możliwości rodzicom łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym" - powiedziała Maląg dodając, że jest to program wieloletni i po oddaniu do użytku "będzie ponad 800 zł dofinansowania na każde dziecko przez 3 lata", co oznacza - stwierdziła - niższe koszty dla rodziców i wsparcie dla samorządów.

Jak podała, do wschodniej Polski "trafiają miliony złotych" na inwestycje strategiczne, podniesienie standardów opieki zdrowotnej, drogi, infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, programy ochrony zabytków, żeby Polska rozwijała się "w sposób równomierny i dynamiczny".