Minister Maląg: Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa

Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa i my to poczucie stwarzamy przez konkretne rozwiązania. To wprowadzenie m.in. tarczy antyinflacyjnej, dodatków osłonowych, obniżenie stawek VAT - powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szefowa resortu podkreśliła, że wizytówką rządu Prawa i Sprawiedliwości jest solidarność z polskimi rodzinami i otaczanie wsparciem polskich rodzin, pracowników i pracodawców. Zdaniem minister sytuacja polskich rodzin zmienia się na korzyść. "To programy, które zostały wprowadzone dla rodzin z małymi dziećmi czy programy dla seniorów w ramach solidarności międzypokoleniowej. W tym roku wprowadziliśmy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zarządzając umiejętnie budżetem, wprowadzając właśnie takie rozwiązania i wychodząc na przeciw" - powiedziała.

Przekazała, że 120 miliardów złotych dodatkowego wsparcia rocznie trafia do polskich rodzin. "Cały czas sytuacja jest przez nas monitorowana i skutki pandemii, ratowanie miejsc pracy, bo Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. I my to poczucie stwarzamy, przez wprowadzanie konkretnych rozwiązań. Początek roku to wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, dodatki osłonowe, obniżenie stawek VAT - Polacy nie zostali pozostawieni sami sobie" - zaznaczyła.

"Kiedy opozycja i liberalni eksperci opowiadali, że należy stawki VAT podnosić do maksymalnych stawek, na jakie pozwala Unia Europejska, to rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydowanie powiedział nie. My podejmujemy takie działania, które wspierają polskie rodziny" - powiedziała i dodała, że realizowane są kolejne działania wsparcia, jak dopłaty do węgla i paliw.

"Dzisiejsza Tarcza Solidarnościowa to kolejne wsparcie, aby rodziny, osoby z niepełnosprawnościami nie odczuwały negatywnych skutków podwyżki cen energii. W tej sytuacji zużycie do 2600 kilowatogodzin dla rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna to jest konkretne wsparcie" - oceniła.

Odniosła się też do 14. emerytury. "Kończymy wypłaty 14 emerytury. Mierzymy się z tym, jak opozycja mówi, że to świadczenie powinno być zawieszone, nie powinno być wypłacane. Nie, ono musi być wypłacane. Dlatego ma próg dochodowy, aby pomoc była dedykowana dla tych osób, które tego wsparcia potrzebują" - wyjaśniła.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że "z raz obranego kursu wsparcia rodzin nie zrezygnujemy". "To wsparcie będziemy realizować budując Polskę nowoczesną, rozwijającą się intensywnie, troszcząc się o jej zrównoważony dynamiczny rozwój, żeby była silna i w Europie Polska pokazała, że te racje, które przedstawiali premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński od samego początku były słuszne. Dzisiaj przyznają nam racje, ale po czasie. My wiemy jaką drogą iść, Prawo i Sprawiedliwość tą drogą będzie podążało" - podsumowała minister Maląg.