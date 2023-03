Minister Maląg: polityka rządu jest nastawiona na wsparcie drugiego człowieka

Polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości jest przede wszystkim nastawiona na wsparcie drugiego człowieka – powiedziała w Kętrzynie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Marlena Maląg w czwartek wzięła udział w otwarciu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Kętrzyński Dom Wsparcia.

Podczas konferencji podkreśliła, że polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości jest przede wszystkim nastawiona na wsparcie drugiego człowieka.

"Sercem polityki społecznej rządu Prawa i Sprawiedliwości jest szeroko rozumiana polityka prorodzinna. To rodziny z małymi dziećmi, to nasi drodzy seniorzy" - wymieniała

Przypomniała, że od środy seniorzy otrzymują waloryzację emerytur i rent. "Za niecały miesiąc, bo już 1 kwietnia, będziemy wypłacać trzynaste emerytury. W tym roku będziemy wypłacać również czternaste emerytury" - powiedziała. Dodała, że cały czas trwają prace nad wprowadzeniem na stałe tzw. czternastek.

Wskazała, że do seniorów trafi ponad 70 mld dodatkowych złotych, m.in. dzięki waloryzacji, trzynastej i czternastej emeryturze. "Mają to być swoiste poduszki bezpieczeństwa dla stabilizacji finansowej w jesieni życia" - dodała.

Odnosząc się do pomocy dla osób z niepełnosprawnościami zaznaczyła, że jest to wyzwanie, ale również obowiązek odpowiedzialnego rządu i odpowiedzialnego państwa.

Wskazała, że w tym roku pomoc dla osób z niepełnosprawnościami wyniesie blisko 40 mld zł. "To przede wszystkim różne formy wsparcia m.in. świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Na pewno historycznym rozwiązaniem było utworzenie Funduszu Solidarnościowego" - oceniła.

Minister przekazała, że inną formą pomocy są 22 centra opiekuńczo-mieszkalne. Dodała, że podpisano umowy na utworzenie 101 podmiotów.