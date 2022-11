Minister Maląg: Prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejm dokończy debatę o pracy zdalnej

Najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu zostanie domknięty temat nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i propozycja ta trafi do Senatu, a potem – do analizy i podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę – powiedziała w piątek szefowa MRiPS Marlena Maląg.

W piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zabrała głos w panelu "Polityka społeczna w dobie inflacji. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę?" w ramach Kongresu 590 w Rzeszowie.

Maląg powiedziała, że w zakresie prawa pracy konieczne są zmiany, zwłaszcza uelastycznienie możliwości wykonywania pracy.

"Przybliżamy się do momentu, kiedy Sejm dokona zmian w Kodeksie pracy i praca zdalna, praca hybrydowa będzie już na stałe. Jesteśmy już na szczęście po komisji i podkomisji, więc najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu ten temat zostanie domknięty i propozycja zmiany w Kodeksie pracy trafi do Senatu, następnie oczywiście analiza i podpis pana prezydenta" - poinformowała minister Maląg.

Kolejne, trzydniowe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 30 listopada - 1 grudnia.

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu pracy praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Będzie on też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie.

Według propozycji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku poniżej 4 lat, rodzicom i opiekunom opiekującym się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

W ocenie Maląg zmiany w Kodeksie pracy są bardzo wyczekiwane. "Ale także wdrażanie dyrektywy łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym - ten proces cały czas trwa, trudne posiedzenia międzyresortowe. Myślę, że jesteśmy już na etapie Komitetu Stałego i też te zmiany, korzystne, związane z wprowadzeniem dodatkowego urlopu niepodzielnego dla ojców będą wprowadzone" - przekazała.

Ta nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy rodzicielskiej. Jej celem jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Rodzice będą mogli liczyć na ułatwienia w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Dyrektywa przewiduje m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego i większej elastyczności w organizacji pracy.

Kongres 590 to wydarzenie gospodarcze w Polsce, odbywające się corocznie od 2016 r. pod patronatem honorowym prezydenta RP. Swoją obecnością uświetniają je najważniejsze osoby w państwie: prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, a także menedżerowie zarządzający największymi polskimi spółkami Skarbu Państwa, wybitni eksperci i liderzy opinii.