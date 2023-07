Minister Maląg: programy prorodzinne to umiejętne zarządzanie budżetem państwa

Z programu 500+ wpłynęło 250 mld zł do rodzin, 7 mln dzieci. Programy prorodzinne to umiejętne zarządzanie budżetem państwa - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na pikniku promującym rządowy projekt socjalny Rodzina 800+ w Tomaszowie Mazowieckim.

Kilkaset osób uczestniczyło w niedzielę w pikniku, który odbył się w ośrodku Przystań nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie).

Podczas imprezy promowano program Rodzina 800+ rządu Zjednoczonej Prawicy, zakładający podwyższenie świadczenia. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała PAP, że to naturalna konsekwencja programu 500+. "Wszystko rozpoczęło się od polityki godnościowej, czyli programu 500+, skąd w skali kraju wpłynęło 250 miliardów złotych do rodzin, ponad 7 milionów dzieci" - podkreśliła szefowa MRiPS.

"Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszewskiego to ponad 700 milionów złotych dla przeszło 9 tysięcy dzieci" - zaznaczyła. "Programy prorodzinne to umiejętne zarządzanie budżetem państwa" - wskazała. "Za czasów naszych poprzedników, Platformy Obywatelskiej, to panowie w białych kołnierzykach wyciągali pieniądze z budżetu państwa" - podsumowała minister Maląg.

Wiceszef PiS, b. szef MON Antoni Macierewicz powiedział podczas wystąpienia na pikniku, że programy społeczne, takie jak 500+ i 800+ "są istotą siły Polski". "Siłą narodu jest przede wszystkim rozwój rodziny" - zaakcentował. "Bez silnego narodu nie ma silnego państwa. +Naród to rodzina rodzin+ - tak mówił prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński" - przypomniał.

Minister rolnictwa Robert Telus zwrócił uwagę, że programy socjalne, wzmacniając rodzinę i Polskę, tworzą jej bezpieczeństwo, ale o przyszłości kraju decyduje też bezpieczeństwo żywnościowe. "Przy bezpieczeństwie społecznym, militarnym to bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo istotne. 15 miliardów dla polskiego rolnictwa to jest właśnie również inwestycja w przyszłość" - powiedział PAP minister.

Na pikniku w Tomaszowie Mazowieckim najwięcej atrakcji było dla dzieci: konkursy, gry zręcznościowe, występy artystyczne - to tylko niektóre z nich. Na terenie nad Pilicą swoje stoiska rozstawiły też instytucje miejskie, powiatowe i wojewódzkie. "Przyszłam tu z wnuczkami, w tej chwili są na estradzie, a ja mogę spokojnie zapytać o coś przy stoisku ZUS" - tłumaczyła pani Elżbieta.

Były też stoiska ze smakołykami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. "Dzieci się bawią, a my możemy trochę odpocząć, coś zjeść" - mówiła pani Dominika, która przyszła na piknik z dziećmi i mężem. "Kilka lat temu nie śniło nam się, że w lipcu będziemy mogli wysłać dzieci na kolonie, a potem pojechać na wczasy w góry. Tak było i jeszcze będzie w tym roku, dzięki 500+" - podkreślił mąż pani Dominiki - Piotr.