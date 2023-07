Minister Maląg: Przyszedł czas na zmianę 500 plus na 800 plus, to przemyślane i przeanalizowane

Program Rodzina 500 Plus zmienił sytuację finansową polskich rodzin. Przyszedł czas na zmianę świadczenia z 500 plus na 800 plus od 1 stycznia 2024 r. Nasze propozycje są przemyślane i przeanalizowane – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W środę po południu na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podnoszącej świadczenie 500 plus do 800 zł miesięcznie.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana była w środę w TVP 1 o to świadczenie.

Wskazała, że Program Rodzina 500 Plus to zmiana filozofii, jeśli chodzi o wsparcie rodzin, podkreśliła, że to nie koszt, ale inwestycja w przyszłość Polski. "Liberałowie nie myśleli, nawet im się nie śniło, że można wprowadzić bezpośrednie wsparcie dla rodzin" - powiedziała.

Jak mówiła, przyszedł czas na zmianę świadczenia 500 plus na 800 plus od 1 stycznia 2024 r. "Nasze propozycje są przemyślane i przeanalizowane" - podała Malag.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że celem programu jest wsparcie wszystkich rodziny, wszystkich dzieci, jest świadczeniem powszechnym, przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat. Jest świadczeniem na wniosek. Przypomniała, że świadczenie pobiera ponad 7 mln dzieci.

"Świadczenie 500 plus wykonało zadanie związane ze zmianą sytuacji finansowej rodzin. Potwierdzają to wszystkie badania statystyczne, także dane, które podają niezależne gremia Unii Europejskiej: Polska jest krajem, który należy do liderów, gdzie spada ubóstwo, sytuacja rodzin jest stabilna" - powiedziała Maląg.

Mówiła, że dzięki programowi Rodzina 500 Plus zmieniła się sytuacja polskich rodzin. Dzięki niemu wiele dzieci może pojechać na wakacje, te środki wydawane są też np. na dodatkowe zajęcia. "To inwestycja w przyszłość. Dlatego realizacja tego świadczenia jest kluczowa" - wskazała minister rodziny.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS podczas kongresu partii "Programowy ul".