Minister Maląg: przyznaliśmy 4,9 mln zł na pomoc bezdomnym

W ramach konkursu "Pokonać bezdomność" 55 podmiotom przyznano 4,9 mln zł na pomoc bezdomnym. Wierzę, że realizacja tych projektów przyczyni się do poprawy bytu osób, których los doświadczył szczególnie – powiedziała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - edycja 2022 r." komisja konkursowa wybrała organizacje pozarządowe, które będą prowadziły działania interwencyjne, uruchamiały jadłodajnie, punkty wydawania odzieży i żywności oraz zapewniały bezdomnym tymczasowe schronienie.

Wsparcie uzyskały też projekty długofalowe, obejmujące wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Na realizację projektu konkursowego można było uzyskać dotację od 50 tys. zł do 150 tys. zł. Ostatecznie dofinansowanie o wartości 4,9 mln zł otrzyma 55 podmiotów.

"Wyłonione projekty są bardzo ciekawe i wierzę, że ich realizacja przyczyni się do poprawy bytu tych, których los doświadczył szczególnie" - powiedziała w piątek w rozmowie z PAP minister Maląg.

Podkreśliła, że rozstrzygając konkurs, skupiono się m.in. na wzmocnieniu działalności placówek udzielających tymczasowego schronienia i na poprawie dostępu do jadłodajni i punktów wydawania odzieży.

"Okres zimowy, niskie temperatury, to najtrudniejszy czas dla osób dotkniętych problemem bezdomności, nie możemy pozostawić drugiego człowieka w potrzebie" - stwierdziła i dodała, że dofinansowanie trafi do organizacji pozarządowych i lokalnych podmiotów, bo to one są najbliżej potrzebujących.

"W ten sposób dostarczymy odpowiednich narzędzi do niesienia pomocy osobom w kryzysie bezdomności" - podsumowała minister.