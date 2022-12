Minister Maląg: Rok 2022 to m.in. wejście w życie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Rok 2022 rozpoczął się od wejścia w życie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Od kwietnia można składać wnioski o rządowe dofinansowanie do pobytu maluchów w żłobkach i klubach dziecięcych. Rok kończy ogłoszenie zmian w programie "Maluch plus" – wskazuje szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało podsumowanie roku 2022 r., w którym minister Marlena Maląg podkreśla, że był to był dobry rok dla rodzin

"2022 rok dla rodzin z małymi dziećmi rozpoczął się od wejścia w życie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Od kwietnia można składać wnioski o rządowe dofinansowanie do pobytu maluchów w żłobkach i klubach dziecięcych. Rok kończy ogłoszenie zmian w programie +Maluch plus+, dzięki któremu przybędzie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wrzucamy szósty bieg" - mówi cytowana w komunikacie resortu minister rodziny i polityki społecznej.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że to rodzice najmłodszych dzieci wymagają szczególnego wsparcia państwa w opiece nad ich pociechami. Musimy stworzyć im odpowiednie warunki, by umożliwić - jeśli tylko chcą - podejmowanie pracy. Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy dzieci są jeszcze bardzo małe" - zaznacza Maląg.

W komunikacie wskazano, że działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2022 r. w dużej mierze poświęcone były nowym instrumentom wsparcia dla rodziców najmłodszych dzieci.

Przypomniano, że w styczniu 2022 r. w życie wszedł Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. "To nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przyznawane niezależnie od dochodów. Rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki. W 2022 r. z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzysta ok. 615 tys. dzieci, a kwota wsparcia to ok. 3,1 mld zł" - czytamy.

Od kwietnia 2022 roku można składać wnioski o rządowe dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. "To nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki. W 2022 r. ze wsparcia ma skorzystać ok. 110 tys. dzieci" - podano.

Z kolei ostatniego dnia listopada br. premier Mateusz Morawiecki i minister Marlena Maląg ogłosili zmiany w nowej edycji programu "Maluch plus". Zmiany, które mają przyczynić się do tego, że z mapy Polski znikną gminy, w których nie działa ani jeden żłobek czy klub dziecięcy.

"Zdecydowanie zwiększamy finansowanie programu - na jego funkcjonowanie przeznaczymy 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi. Każde z utworzonych miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania przez 36 miesięcy" - wylicza minister rodziny.

W ramach nowej odsłony programu można będzie uzyskać dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Miejsca te mogą być tworzone w już istniejących instytucjach lub w nowych placówkach.

W przypadku budowy lub zakupu nieruchomości, w której będzie mieściła się placówka, gmina może otrzymać 35 862 zł dofinansowania w przeliczeniu na jedno miejsce opieki (bez kosztów VAT). W przypadku adaptacji pomieszczeń i ich wyposażeniu dofinansowanie wyniesie 12 410 zł na miejsce. Na wsparcie w takiej wysokości - 12 410 zł - mogą liczyć też inne podmioty, nie tylko samorządy, czyli instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Na utworzenie nowych miejsc gmina będzie miała trzy lata. Podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - dwa lata.

MRiPS przypomina, że polityka państwa wobec rodzin oparta jest na czterech filarach

"Pierwszym jest finansowe wsparcie rodzin. Na programy realizujące ten cel - +Rodzina 500 plus+, +Dobry start+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej - rząd przeznaczył już w sumie 215 mld zł. Drugim filarem jest rozwój usług dedykowanych rodzinom. Karta Dużej Rodziny to ponad 31 tys. punktów ze zniżkami dla rodzin wielodzietnych, a wspomniany +Maluch plus+ to regularnie rozrastająca się sieć żłobków i klubów dziecięcych" - wylicza resort.

Wskazuje, że ozwój i stwarzanie coraz lepszych warunków na rynku pracy to trzeci filar polityki państwa wobec rodzin. Od stycznia 2023 r. płaca minimalna wyniesie 3490 zł, a od lipca przyszłego roku wzrośnie do 3600 zł..

"Rozwijamy elastyczne formy zatrudnienia, żeby ułatwić, przede wszystkim kobietom, powrót na rynek pracy po okresie macierzyńskim. Sejm przyjął już ustawę o pracy zdalnej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało też projekt przepisów o aktywności zawodowej" - zaznaczono.

Czwarty filar - według MRiPS - to wartości, na których opiera się polityka państwa wobec rodzin.