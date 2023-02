Minister Maląg: rosyjska inwazja dla Polaków była egzaminem z człowieczeństwa

Mija rok od ataku Rosji na Ukrainę. Dla Polaków był to egzamin z człowieczeństwa. Obywatele Ukrainy znaleźli w Polsce bezpieczne schronienie, dostęp do opieki zdrowotnej i zatrudnienie – wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Działania wojenne na pełną skalę Rosjanie rozpoczęli 24 lutego 2022 r. tuż przed godziną 5.00 (godz. 4.00 w Polsce). Przez rok wojska agresora spustoszyły dużą część Ukrainy, powodując śmierć tysięcy osób. Jak informuje ONZ, od początku inwazji uciekło z Ukrainy ponad 8 mln ludzi, w tym 1,5 mln do Polski.

"Mija rok od ataku Rosji na Ukrainę. Dla nas rządzących, dla Polaków, był to egzamin z człowieczeństwa. Stanęliśmy w obliczu zupełnie nowej sytuacji. Dzięki sprawnym działaniom rządu uciekający przed wojną obywatele Ukrainy znaleźli w Polsce bezpieczne schronienie, dostęp do opieki zdrowotnej i zatrudnienie" - podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

"Otworzyliśmy nasz rynek pracy dla obywateli Ukrainy, którzy bez problemu znaleźli zatrudnienie w Polsce. Daliśmy im tym samym poczucie godności i stabilizacji. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Pracodawcy już 970 tys. razy zgłaszali zatrudnienie obywateli Ukrainy" - podała szefowa MRiPS.

Sejm na początku marca 2022 r. przyjął rządową ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją. Ustawa dała m.in. możliwość podjęcia pracy w Polsce przez ukraińskich uchodźców - nie potrzebują oni zezwoleń ani oświadczeń, by legalnie pracować w naszym kraju.

Uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., mogą - po potwierdzeniu tożsamości - otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Zgodnie z przepisami pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskali także dostęp do świadczeń, w tym do 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ustawa ustanowiła też instytucję opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy bez opieki dorosłego.

Na początku marca 2022 r. utworzono dwa sztaby: ewakuacji i miejsc docelowych oraz hub wytchnieniowo-koordynacyjny w Stalowej Woli, który stał się najważniejszym punktem recepcyjnym dla dzieci z Ukrainy.

"Szczególną troską otoczyliśmy ukraińskie dzieci przebywające w pieczach zastępczych. Przybywając do naszego kraju, otrzymały zakwaterowanie, wyżywienie, wsparcie tłumaczy, wolontariuszy, pomoc psychologiczną i medyczną" - wskazała minister Maląg.

Poinformowała, że od marca ubiegłego roku z Ukrainy zostało ewakuowanych łącznie blisko 3 tys. dzieci z pieczy zastępczej i nieletnich niemających opieki.