Minister Maląg: Sieć Badawcza Łukasiewicz jest łowcą talentów młodego pokolenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz, jako łowca talentów młodego pokolenia, przyczynia się do rozwoju Polski - powiedziała w piątek w Warszawie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji "Łukasiewicz: 2000 nowych miejsc pracy dla innowatorów".

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas piątkowej konferencji poinformowali o zamiarze stworzenia 2000 atrakcyjnych miejsc pracy w ciągu 2 lat.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister rodziny Marlena Maląg, wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek, była wicepremier i minister rozwoju a obecnie posłanka PiS Jadwiga Emilewicz oraz blisko 200 członków studenckich kół naukowych z uczelni w całej Polsce, a także finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych pracujących w Łukasiewiczu.

"Dzisiaj inwestycja w kapitał ludzki, realizacja nowoczesnych, ambitnych projektów jest wyzwaniem, abyśmy budowali nowoczesne, silne państwo" - powiedziała podczas konferencji szefowa MRiPS.

Podkreśliła, że "niezwykle ważne jest, by młodzi ludzie mogli rozwijać się zawodowo, odpowiednio odnaleźć się na rynku pracy i przyczyniać się do rozwoju Polski". "Sieć Badawcza Łukasiewicz taką rolę spełnia, jako łowca talentów młodego pokolenia" - dodała minister Maląg.

Zwróciła uwagę, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kondycja polskiego rynku pracy jest stabilna a wskaźnik bezrobocia od kilku miesięcy jest na historycznie niskim poziomie.

Minister rodziny zaznaczyła, że wyzwaniem na najbliższy czas jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie promocji zatrudnienia.

Szefowa MRiPS odczytała także list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników wydarzenia. Szef rządu podkreślił w nim, że szybkie łączenie osiągnięć naukowych z biznesem i wdrażanie ich w życie, to najlepszy sposób na ożywienie i powodzenie gospodarki. Tym samym - jak mówił - ma to wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa i poprawę życia Polaków.

Premier wyraził przekonanie, że praca na rzecz polskiej nauki oraz gospodarki, jaką podejmują się badacze Łukasiewicza "jest nie tylko atrakcyjna i może przenieść wielką satysfakcję, ale też wyznacza kierunki rozwoju nastawione na przyszłość".

"Inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa, czy zrównoważona gospodarka i energia, które stały się państwa domeną to właściwe i przyszłościowe wybory" - podkreślił szef rządu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 r. jako połączenie kilkudziesięciu instytutów badawczych. Na początku działania tworzyło ją 37 Instytutów, obecnie w wyniku procesów przekształceniowych w sieci jest 26 instytutów a w nich 4500 naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz pracuje z przedsiębiorcami oferując rozwiązania, które usprawniają i unowocześniają prowadzenie ich działalności. Pomaga także polskim firmom tworzyć nowe produkty oraz sprawiać, że technologie są tańsze i efektywniejsze.